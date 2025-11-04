Ingreso de turistas a Guatemala aumentó más de un 7 % en nueve meses de 2025

POR EFE

Guatemala registró un incremento del 7,24 % en el ingreso de turistas entre enero y septiembre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según las estadísticas oficiales difundidas este lunes.

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) publicó en su portal de internet que, en los primeros nueve meses de este año, visitaron el país 2.404.990 turistas.

Esta cifra supera en 162.448 visitantes a los 2.242.542 que llegaron a Guatemala durante el mismo periodo de 2024, lo que equivale a un 7,24 %.

Según las cifras del Instituto Guatemalteco de Turismo, las principales regiones emisoras de turistas son Centroamérica, con un total de 1.488.944 visitantes, seguida de América del Norte, con 602.453.