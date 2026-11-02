S&P Global Ratings sube calificación de Nicaragua a 'BB-' por fortalecimiento fiscal

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En su evaluación, S&P destacó que la deuda neta del Gobierno general cayó al 25 % del producto interno bruto (PIB) en 2025, frente al 51 % registrado en 2020, como resultado de cuatro años consecutivos de superávits fiscales.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La agencia S&P Global Ratings elevó las calificaciones soberanas de largo plazo de Nicaragua en moneda extranjera y local a 'BB-' desde 'B+', al considerar que el país ha fortalecido su posición fiscal, reducido significativamente su deuda pública y acumulado reservas internacionales que le permiten afrontar posibles perturbaciones económicas externas. La perspectiva de la calificación se mantiene estable, mientras que las notas soberanas de corto plazo en moneda extranjera y local fueron confirmadas en 'B'. Asimismo, la agencia revisó al alza la evaluación del riesgo de transferencia y convertibilidad (T&C) a 'BB-' desde 'BB-'.

En su evaluación, S&P destacó que la deuda neta del Gobierno general cayó al 25 % del producto interno bruto (PIB) en 2025, frente al 51 % registrado en 2020, como resultado de cuatro años consecutivos de superávits fiscales. Además, los activos líquidos del Gobierno alcanzaron el equivalente al 16 % del PIB, casi el doble del nivel de 2020. La acumulación de reservas también constituye uno de los principales factores que respaldan la mejora. Las reservas internacionales brutas alcanzaron un máximo histórico de US$10,000 millones a finales de septiembre de 2026, impulsadas por los ingresos de remesas, las exportaciones y la inversión extranjera. En el ámbito económico, la calificadora señaló que Nicaragua registró un crecimiento real del PIB de 4.9 % en 2025 y estima una expansión de 3.8 % para 2026. Entre los motores de la actividad identificó el consumo privado, la inversión, las exportaciones de materias primas y las entradas de remesas.