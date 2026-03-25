Steve Hanke enciende alarma sobre EEUU: “el Gobierno está insolvente”

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En una columna publicada por Fortune, el economista Steve Hanke sostiene que las propias cuentas oficiales del Tesoro reflejan un deterioro fiscal profundo en Estados Unidos. Su diagnóstico pone el foco en la magnitud de los pasivos, las obligaciones futuras y la falta de corrección política del desequilibrio.

Por: revistaeyn.com Una nueva señal de alarma se encendió sobre la economía de Estados Unidos, esta vez desde una tribuna de alto impacto mediático y financiero. En un artículo publicado por Fortune, el economista Steve Hanke afirmó que el Gobierno federal estadounidense ya puede ser considerado “insolvente”, a partir de la lectura de los propios estados financieros consolidados del Tesoro correspondientes al año fiscal 2025. La tesis, planteada en términos tajantes, no tardó en amplificarse en redes sociales y en el debate económico de Washington. El punto de partida de Hanke es contable: según expone en su columna, el Gobierno de Estados Unidos cerró el ejercicio con US$6,06 billones en activos frente a US$47,78 billones en pasivos, una diferencia que, bajo una lógica de balance, mostraría un patrimonio neto fuertemente negativo.

En su interpretación, ese descalce no es una exageración retórica sino una señal directa de que las finanzas públicas estadounidenses atraviesan un nivel de deterioro mucho más severo de lo que suele reflejar la discusión política cotidiana.

Pasivos ocultos

Hanke subraya además que esa fotografía, aun siendo impactante, no incluye la totalidad del problema. En su argumento, una parte clave del riesgo está fuera del balance principal: las obligaciones futuras vinculadas a programas sociales como Social Security y Medicare, que se informan por separado en los documentos fiscales. Según detalla, al sumar esos compromisos de largo plazo, la carga total del Estado federal se vuelve todavía más abultada y refuerza la idea de que la situación excede por mucho el debate convencional sobre déficit anual o techo de deuda. Uno de los ejes centrales de su advertencia es precisamente el salto de esas obligaciones futuras. Hanke remarca que los compromisos no financiados de los programas de seguro social a 75 años aumentaron con fuerza en el último ejercicio, impulsados especialmente por mayores faltantes proyectados en Medicare y por el aumento del descalce previsto en Social Security.

En su lectura, ese incremento no solo agrava el problema estructural, sino que vuelve más difícil cualquier intento de estabilización fiscal sin reformas profundas.



Falta de fiscalización

Otro elemento que utiliza para reforzar su tesis es el cuestionamiento a la calidad del control financiero del propio Estado. En la columna recuerda que la Government Accountability Office (GAO) volvió a emitir una “disclaimer of opinion” sobre los estados financieros federales, es decir, una imposibilidad de certificar plenamente que las cuentas estén presentadas de manera adecuada. Para Hanke, esa persistencia en los problemas de auditoría y gestión, especialmente en áreas sensibles del aparato federal, es otra evidencia de que el problema no es solo de tamaño, sino también de gobernanza fiscal. Con el objetivo de volver más comprensible una escala de cifras que para la mayoría del público resulta abstracta, Hanke traduce el cuadro fiscal a un ejemplo de economía doméstica. Su razonamiento compara las finanzas de Washington con las de un hogar que gasta muy por encima de lo que ingresa, acumula pasivos muy superiores a sus activos y sostiene promesas futuras que no podría cubrir. Ese recurso narrativo es central en la repercusión del artículo, porque convierte un debate técnico en una imagen mucho más fácil de circular y discutir fuera del ámbito especializado. La advertencia de Hanke aparece, además, en un momento especialmente sensible del debate fiscal estadounidense. En las últimas semanas, distintos análisis y coberturas de Fortune y otros actores del debate presupuestario han puesto el foco en el aumento del costo de intereses, la aceleración del endeudamiento y el riesgo de una espiral en la que el costo de financiar la deuda termine creciendo más rápido que la economía. Ese telón de fondo ayuda a explicar por qué su diagnóstico encontró tanta resonancia pública.

Dónde están las salidas