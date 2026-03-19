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Trump pedirá US$200.000 millones más al Congreso para la guerra en Irán

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este jueves informes de que el Pentágono pedirá unos US$200.000 millones en fondos adicionales al Congreso para continuar la guerra en el Golfo Pérsico.

Por: revistaeyn.com El secretario Pete Hegseth advirtió que ese monto (US$200.000M) “podría variar” en los próximos días. “Obviamente, se necesita dinero para matar a los tipos malos”, dijo en una rueda de prensa en el Pentágono para actualizar sobre la marcha del conflicto, que cumple este jueves veinte días de ataques. “Acudiremos de nuevo al Congreso, y a nuestros representantes allí, para asegurarnos de que tenemos la financiación adecuada tanto para las operaciones ya ejecutadas, como para aquellas que debamos emprender en el futuro”, agregó sobre la solicitud, que adelantó el diario The Washington Post. El rebautizado Departamento de Defensa recibió una partida de casi US$900.000 millones, la mayor asignada por el Congreso, para el presente año fiscal. El aumento que Hegseth pedirá representa casi un 25% adicional respecto a ese monto original.

El jefe del Pentágono adelantó que también buscarán garantizar que las reservas de munición estadounidenses y de todo el material bélico, «no solo se repongan por completo, sino que superen incluso los niveles habituales”.

“Repondremos todo el material que se haya consumido”

“Una inversión de esta magnitud tiene precisamente ese propósito: transmitir el mensaje de que repondremos todo el material que se haya consumido”, dijo Hegseth. El secretario reiteró las críticas a la decisión del expresidente Joe Biden de “agotar” el arsenal estadounidense al enviar paquetes de ayuda militar a Ucrania para asistir en su guerra contra Rusia. “En última instancia, consideramos que, en este momento, estas municiones se emplearían mejor en beneficio de nuestros propios intereses. Y este tipo de proyecto de ley de financiación garantizará que contemos con los fondos adecuados de cara al futuro”, afirmó. Hegseth aseguró este jueves que EE.UU. ha destruido por completo la flota de submarinos de Irán e inutilizado sus puertos militares, aunque se negó a fijar un plazo para el fin del conflicto como sí hizo al principio, al alegar que corresponde al presidente Donald Trump decidir cuándo y cómo se decidirá terminar los ataques.