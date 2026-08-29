Copa Airlines retomará totalidad de sus destinos a Venezuela tras terremotos

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Copa reactiva así sus operaciones desde y hacia Caracas con un vuelo diario entre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y Ciudad de Panamá.

Por Agencia EFE La aerolínea panameña Copa Airlines anunció que a partir del 1 de septiembre volverá a operar la totalidad de sus destinos a Venezuela, al reactivar la ruta Ciudad de Panamá - Caracas que permanecía suspendida desde los dos potentes terremotos que golpearon al país el pasado 24 de junio. "Con este reinicio en la capital, la aerolínea alcanzará en septiembre 29 frecuencias semanales entre ambos países, operando de nuevo en la totalidad de destinos a los que vuela actualmente en Venezuela: Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y Barcelona", informó Copa en un comunicado.

Copa reactiva así sus operaciones desde y hacia Caracas con un vuelo diario entre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y Ciudad de Panamá, tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio que dejaron al menos 6.509 muertos y que afectó a este aeropuerto, el principal de Venezuela. Un día después de lo que fue calificado como un "doblete sísmico", con esos dos terremotos registrados con solo 39 segundos de diferencia en el litoral Caribe del país, Copa Airlines anunció la reanudación de sus vuelos a las ciudades de Valencia, Barquisimeto y Barcelona, aunque no así a Caracas, que lo mantuvo suspendido. Sin embargo, esta semana, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía informó que retomará operaciones de vuelos comerciales el próximo 1 de septiembre en terminales temporales, después de haber iniciado ya sus operaciones de aviación de carga el 5 de agosto, pidiendo así a los pasajeros comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para verificar la reprogramación de sus vuelos hacia los espacios habilitados.