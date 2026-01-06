Trump asegura que la prisión venezolana El Helicoide estaría siendo clausurada

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com En un encuentro a puertas cerradas con legisladores del Partido Republicano en el Kennedy Center de Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a desplegar un discurso cargado de definiciones políticas, gestos teatrales y comentarios mordaces. La reunión sirvió como escenario para anunciar posturas de alto voltaje sobre política exterior, economía y liderazgo global, aunque dejó más interrogantes que certezas sobre la implementación concreta de algunas de sus afirmaciones, especialmente en lo relativo a Venezuela.

Durante su intervención, Trump aseguró que Estados Unidos pasará a “administrar” Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, una declaración que generó titulares pero que estuvo acompañada de escasos detalles operativos. En lugar de profundizar en el plan, el mandatario optó por un tono irónico al referirse al exlíder chavista, burlándose de sus apariciones públicas previas a su captura. “Se sube al escenario y trata de copiar mi baile”, dijo entre risas ante los congresistas republicanos. En ese mismo registro, Trump sostuvo que El Helicoide —la prisión más emblemática del sistema de inteligencia venezolano— estaría siendo clausurada. Describió el edificio como “una cámara de tortura en pleno corazón de Caracas”, aunque evitó precisar quién impulsa el cierre, bajo qué autoridad se ejecuta o cuáles serían los plazos reales de esa medida. El Helicoide, concebido originalmente como un ambicioso complejo comercial de diseño espiralado, terminó transformándose con el paso de los años en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Allí han sido recluidos numerosos opositores políticos, activistas y disidentes. Organismos internacionales como la OEA, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado durante años denuncias de arrestos arbitrarios, malos tratos y torturas dentro de esas instalaciones.