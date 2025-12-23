Venezolanos enviados por EEUU a cárcel salvadoreña no habían cometido crímenes, revela documental

Centroamérica & Mundo

Reportaje del programa '60 Minutes' contradice las afirmaciones de la Administración Trump, que argumentó que estaba deportando criminales violentos ligados a bandas organizadas como Tren de Aragua.

Por Agencia EFE El documental que el programa '60 Minutes' tenía previsto emitir y cuya difusión fue aplazada por la cadena CBS, sobre las condiciones en el CECOT, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, revela que prácticamente ninguno de los venezolanos enviados allí por el Gobierno de Donald Trump había cometido crímenes violentos y que casi la mitad no tenía antecedentes penales. El segmento, de casi 14 minutos y que denuncia la violencia y condiciones inhumanas dentro del CECOT, apareció en diferentes plataformas online después de que la cadena CBS, argumentando que requería mayor investigación periodística, lo aplazara el domingo antes de su emisión.

Uno de los expertos entrevistados, Juan Pappier, subdirector de Human Rights Watch, participó en la redacción de un informe que revela que un 48,8 % de los hombres venezolanos encarcelados no tenían antecedentes penales y que solo el 3,1 % de ellos cometieron crímenes violentos. Esto contradice las afirmaciones de la Administración Trump, que argumentó que estaba deportando criminales violentos ligados a bandas organizadas como Tren de Aragua cuando trasladó, sin el debido proceso, a unos 200 venezolanos a esta prisión levantada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en 2022. Pappier afirmó que el estudio se ha basado en información obtenida de los propios registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), responsable de los arrestos y deportaciones de indocumentados en EEUU. El equipo de '60 minutes' contrastó esta información y confirmó los hallazgos a pesar de la falta de datos proporcionados por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. En una conversación con la reportera Sharyn Alfonsi, Luis Muñoz, estudiante venezolano que ahora vive en Colombia, recuerda los abusos sufridos en el centro: "Lo primero que nos dijeron fue ‘bienvenidos al infierno’ y que nunca más volveríamos a ver la luz del día ni de la noche".