Centroamérica & Mundo

Trump se define como 'Sr. Arancel' y espera que Tribunal Supremo no anule los gravámenes

El Tribunal Supremo tiene previsto una "jornada de opinión", una sesión para hacer públicas determinadas decisiones que podría suponer la primera oportunidad para que emita un fallo sobre buena parte de los aranceles impuestos por el presidente desde su regreso al poder hace un año.

Por Agencia EFE El presidente estadounidense, Donald Trump, se definió como "Sr. Arancel" al celebrar los nuevos niveles récord en Wall Street y manifestó su deseo de que el Tribunal Supremo no anule el grueso de los gravámenes globales impuestos por su Administración. "Los mercados de EEUU acaban de alcanzar otro máximo histórico, todos ellos. ¡Gracias, Sr. Arancel! (en referencia a él mismo) ¡Oremos para que la Corte Suprema de los Estados Unidos permita que nuestro país continúe su marcha sin precedentes hacia una grandeza inigualable!", compartió Trump en su red Truth Social.

Poco después, la Casa Blanca publicó en redes una imagen realizada con inteligencia artificial en la que aparece el republicano representado como el icónico personaje de la marca de limpieza Don Limpio (Mr. Clean en inglés). Trump aparece dibujado con los brazos cruzados y luciendo camiseta blanca y piel reluciente, junto al pie de foto "Sr. Arancel", y el eslogan "No hay comercio como el de Sr. Arancel". El Tribunal Supremo tiene previsto una "jornada de opinión", una sesión para hacer públicas determinadas decisiones que podría suponer la primera oportunidad para que emita un fallo sobre buena parte de los aranceles impuestos por el presidente desde su regreso al poder hace un año. La Corte nunca anuncia con antelación dichas decisiones, pero entre ellas es posible que se encuentre el caso de los gravámenes.