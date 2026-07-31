Trump y un día de definiciones: Ceuta, Irán, Gaza y la presión sobre sus aliados

Por: Revistaeyn.com - EFE

Ceuta y Melilla: Trump entra en una crisis europea. Una de las declaraciones más llamativas del presidente Donald Trump fue su referencia a la situación registrada en Ceuta y Melilla, los dos enclaves españoles en el norte de África, en medio del incremento de la llegada de migrantes procedentes de Marruecos.

La intervención del presidente estadounidense introduce a Washington en una crisis que, hasta ahora, había estado fundamentalmente vinculada a España, Marruecos y la política migratoria europea.

Trump calificó la situación en términos particularmente duros y vinculó el episodio con su preocupación por el control de las fronteras y la inmigración irregular, uno de los ejes centrales de su política.

Concretamente, definió como "invasión" el ingreso de miles de personas provenientes de Marruecos y dijo que España "no sabe" cómo responder.

"Ayer vi lo de España y observé la catástrofe que tuvo lugar. Pareció una invasión de un país por cientos de miles de personas, y eso mismo nos va a pasar a nosotros si no ganan los republicanos (las elecciones), pero mucho peor", declaró durante una reunión con su gabinete celebrada en el retiro presidencial de Camp David.

La situación coloca nuevamente a Ceuta y Melilla en el centro de la discusión sobre seguridad fronteriza en Europa, pero ahora con una dimensión adicional: la posición expresada públicamente por la Casa Blanca.