Trump y un día de definiciones: Ceuta, Irán, Gaza y la presión sobre sus aliados

Por: Revistaeyn.com - EFE
Ceuta y Melilla: Trump entra en una crisis europea. Una de las declaraciones más llamativas del presidente Donald Trump fue su referencia a la situación registrada en Ceuta y Melilla, los dos enclaves españoles en el norte de África, en medio del incremento de la llegada de migrantes procedentes de Marruecos.
La intervención del presidente estadounidense introduce a Washington en una crisis que, hasta ahora, había estado fundamentalmente vinculada a España, Marruecos y la política migratoria europea.
Trump calificó la situación en términos particularmente duros y vinculó el episodio con su preocupación por el control de las fronteras y la inmigración irregular, uno de los ejes centrales de su política.
Concretamente, definió como "invasión" el ingreso de miles de personas provenientes de Marruecos y dijo que España "no sabe" cómo responder.
"Ayer vi lo de España y observé la catástrofe que tuvo lugar. Pareció una invasión de un país por cientos de miles de personas, y eso mismo nos va a pasar a nosotros si no ganan los republicanos (las elecciones), pero mucho peor", declaró durante una reunión con su gabinete celebrada en el retiro presidencial de Camp David.
La situación coloca nuevamente a Ceuta y Melilla en el centro de la discusión sobre seguridad fronteriza en Europa, pero ahora con una dimensión adicional: la posición expresada públicamente por la Casa Blanca.
Irán: presión militar y puerta abierta a negociar
En paralelo, Trump se refirió a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, en un momento de fuerte escalada en Medio Oriente.
Declaró que está perdiendo la "fe" en las conversaciones con Irán para poner fin al conflicto porque, a su juicio, los negociadores de la República Islámica "mienten".
Trump recordó que esta misma semana, después de que Estados Unidos frenara sus ataques para dar espacio a las conversaciones, los iraníes "dispararon cinco misiles". Según dijo, sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, además del vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, siguen involucrados en las conversaciones.
Por ende, aunque el mandatario mantuvo su habitual discurso de presión sobre Teherán, al mismo tiempo dejó abierta la posibilidad de avanzar por la vía diplomática.
La combinación es relevante: Washington busca mantener una posición de fuerza frente a Irán sin cerrar completamente el canal de negociación.
El escenario regional se ha complicado por el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel y sus aliados, por un lado, e Irán y las fuerzas y grupos vinculados a Teherán, por otro. Cualquier movimiento hacia una negociación tendría, por tanto, implicaciones que van mucho más allá de la relación bilateral entre Washington y Teherán.
Gaza: Trump busca avanzar hacia el desarme de Hamás
Gaza fue otro de los principales asuntos abordados por Trump.
El presidente estadounidense presentó avances en torno a su propuesta para el futuro del enclave y puso nuevamente el desarme de Hamás como una condición central para avanzar hacia una nueva etapa.
Hamás, por su parte, ha expresado disposición a aceptar elementos del acuerdo, aunque mantiene condiciones vinculadas, entre otros puntos, a la retirada israelí de Gaza y a las garantías para su implementación.
El desafío ahora está en convertir los anuncios políticos en un acuerdo operativo. Las posiciones de las partes todavía contienen diferencias importantes y la implementación requeriría el compromiso de los actores involucrados y de los países que participan como mediadores.
Presión sobre sus aliados
Las declaraciones de Trump también reflejan una característica cada vez más visible de su política exterior: la disposición a ejercer presión no solamente sobre sus adversarios, sino también sobre países aliados o socios cuando considera que no están actuando de acuerdo con las prioridades de Washington.
Migración, seguridad, defensa y Medio Oriente forman parte de una misma agenda en la que Trump busca que los aliados asuman mayores responsabilidades y en la que Estados Unidos conserve capacidad de negociación.
Así, las declaraciones del presidente estadounidense este viernes dibujan un escenario internacional marcado por múltiples frentes abiertos, pero también por una misma lógica: presión para obtener resultados, negociación cuando puede ser útil y una defensa cada vez más explícita de los intereses de Estados Unidos.
Para Europa, Medio Oriente y sus propios aliados, el mensaje de Washington vuelve a ser difícil de ignorar.