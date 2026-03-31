Centroamérica & Mundo

Inflación en CA y República Dominicana se modera y se ubicó en 2,14 % a febrero

En términos acumulados, la inflación regional se ubicó en 0.40 %, reflejando un entorno de precios relativamente estable, aunque con comportamientos diferenciados entre los países.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La inflación en la región de Centroamérica y República Dominicana (CARD) continuó mostrando señales de moderación al cierre de febrero de 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA). El índice de precios al consumidor (IPC) regional registró una variación interanual de 2,14 %, lo que representa una desaceleración de 0.35 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025.

En términos acumulados, la inflación regional se ubicó en 0,40 %, reflejando un entorno de precios relativamente estable, aunque con comportamientos diferenciados entre los países. A nivel nacional, destacan contrastes importantes. Costa Rica registró una inflación interanual negativa de -2,73 %, consolidándose como el único país de la región en terreno deflacionario. En contraste, República Dominicana presentó la tasa más alta, con 4,67 %, aunque dentro de su rango meta. Le siguen Honduras con 3,46 % y Nicaragua con 2,86 %, mientras que Guatemala (1,55 %) y El Salvador (1,17 %) reportaron niveles más moderados. En el caso hondureño, el Banco Central de Honduras detalló que la inflación mensual fue de 0,40 % en febrero, con una tasa interanual de 3,46 %, manteniéndose dentro del rango de tolerancia de mediano plazo de 4,0% ± 1.0 punto porcentual. El comportamiento estuvo impulsado principalmente por el alza en alimentos y bebidas no alcohólicas, que aportaron 1,16 puntos porcentuales, seguidos por restaurantes y servicios de alojamiento, vivienda y otros rubros relacionados al consumo básico. En conjunto, estas divisiones explicaron el 78,3 % del resultado interanual.