Licores de Guatemala concreta compra de Puerto de Indias por más de US$100 millones

La adquisición fortalece la presencia del grupo guatemalteco en Europa y amplía su portafolio en la categoría de ginebras premium.

Por Alejandra Ordóñez – revistaeyn.com Licores de Guatemala cerró una operación que supera los US$100 millones con la adquisición de Puerto de Indias, una de las marcas de ginebra premium más reconocidas de España, confirmó en declaraciones exclusivas a Estrategia & Negocios Douglas Franco, CEO Corporativo del Grupo Licores de Guatemala. Más allá del monto, Franco subrayó que el valor estratégico de la operación radica en las capacidades que incorpora el grupo guatemalteco para acelerar su expansión internacional. “No se trata solo de adquirir una ginebra muy exitosa. Estamos incorporando una fuerza comercial robusta, capacidad productiva, competitividad en costos y un conocimiento profundo del consumidor europeo. Todo eso tiene un valor incalculable para el grupo”, afirmó. La operación marca un nuevo hito en la estrategia de crecimiento internacional de Licores de Guatemala, al sumar a su portafolio una marca que redefinió la categoría de ginebras saborizadas en el mercado español y que hoy concentra más del 50% de participación en ese segmento.

Un movimiento estratégico en Europa

El cierre de la transacción fue oficializado por la compañía mediante un comunicado, en el que destacó que la adquisición de Puerto de Indias fortalece su presencia en Europa y amplía su portafolio en una categoría clave dentro del mercado global de bebidas espirituosas premium. "Esta adquisición es el reflejo de una forma de entender el crecimiento empresarial que privilegia el largo plazo por encima de los resultados inmediatos. Para el grupo, sumar a Puerto de Indias significa acompañar una historia que ya existe, potenciarla y proyectarla hacia nuevos mercados, sin imponer modelos ajenos ni alterar su esencia", señaló Jaime Botrán, presidente de la junta directiva de Licores de Guatemala.

Puerto de Indias continuará operando con su identidad, su equipo y su enfoque creativo, ahora integrada a una plataforma internacional que le permitirá fortalecer capacidades operativas, ampliar su alcance comercial y explorar nuevos mercados.

El desafío de competir en un mercado maduro

Europa representa uno de los mercados más competitivos y fragmentados del mundo para la industria de bebidas espirituosas. Para Franco, el principal desafío será lograr que los consumidores descubran y comprendan la propuesta de valor de las marcas del grupo. “Los productos de alta calidad siempre terminan teniendo éxito. El desafío es que la gente los descubra. En un mercado tan fragmentado, se requiere foco y excelencia en la ejecución comercial”, explicó el CEO. En ese contexto, la adquisición de Puerto de Indias cumple un rol habilitador clave. “Hoy, en España, Puerto de Indias está en todos lados. Donde hay un Puerto de Indias, la idea es que también haya productos de Licores de Guatemala”, añadió.

Escalar el portafolio y ampliar el alcance

Otro de los fundamentos estratégicos de la operación está vinculado a la estructura de costos y al acceso a segmentos de mayor volumen. Hasta ahora, el grupo competía en Europa principalmente en los rangos más altos del mercado, que representan menos del 10% del consumo total. “Hoy solo competimos en los segmentos más selectos y costosos. Con capacidad productiva en España, se abre la posibilidad de competir en rangos de precio más accesibles para el consumidor europeo”, explicó Franco. Esto permitiría, a futuro, introducir en Europa marcas con alto volumen de consumo en otros mercados, como Quetzalteca, XL o Botran 8, que actualmente no tienen presencia significativa en ese continente.

Portafolio global con sello guatemalteco

La compra de Puerto de Indias se suma a una serie de decisiones estratégicas orientadas a consolidar la presencia internacional de Licores de Guatemala, un grupo que ha posicionado marcas icónicas como Ron Zacapa y Ron Botran en los principales mercados del mundo. Con esta operación, la compañía reafirma su capacidad para ejecutar transacciones internacionales complejas y para integrar marcas relevantes dentro de una visión corporativa de largo plazo, enfocada en categorías premium, sostenibilidad y construcción de valor. Tras el cierre del acuerdo, ambas organizaciones avanzan ahora hacia una etapa de integración enfocada en crecimiento, fortalecimiento de marca y expansión internacional, con un objetivo claro: potenciar a Puerto de Indias como una marca global, manteniendo los atributos que la hicieron exitosa en su mercado de origen, mientras se amplía su presencia en nuevos territorios.

