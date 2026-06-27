UE responderá si EEUU le impone arancel por futuros impuestos

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel del 100 % a las importaciones europeas si prospera un impuesto a las multinacionales digitales.

Por Agencia EFE La Unión Europea (UE) afirmó que responderá si Estados Unidos decide imponer un arancel del 100 % a sus importaciones si sale adelante un posible impuesto común a las multinacionales digitales como Google, Apple, Meta o Amazon. "Las medidas unilaterales dirigidas contra estas políticas legítimas carecen de justificación. Si se llevan a cabo, la UE responderá con rapidez y firmeza para defender sus derechos y su autonomía normativa", indicó un portavoz de la Comisión Europea en una comunicación a la prensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel del 100 % a las importaciones europeas si prospera un impuesto a las multinacionales digitales. En cambio, el portavoz subrayó que "la UE y sus Estados miembros tienen el derecho soberano de regular las actividades económicas en su territorio", de conformidad con sus valores democráticos y sus compromisos internacionales. E insistió en que "todos los impuestos son, por su propia naturaleza, no discriminatorios y se aplican por igual a todas las grandes empresas, independientemente de su origen". "La UE ha apoyado sistemáticamente una solución global para la tributación justa de la economía digital, en consonancia con las conclusiones de los ministros de Hacienda del G-7. Esa sigue siendo nuestra vía preferida, y estamos dispuestos a colaborar de forma constructiva para alcanzarla", concluyó.