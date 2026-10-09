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Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá y activa amenaza de tsunami

De acuerdo con el reporte del USGS, el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá.

Por Agencia EFE Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), lo que activó además una alerta de tsunami en el Pacífico. De acuerdo con el reporte del USGS, el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital, Ciudad de Panamá. El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT), y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.

Por su parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el terremoto de en Panamá. El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la Ciudad de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente.

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Tras este terremoto en Panamá se han sentido réplicas de magnitudes de 6,1, 6,0 y la más reciente de 5,3. Debido al terremoto en Panamá, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile reportó también una amenaza de tsumani y estableció un estado de precaución para la Isla de Pascua, en el océano Pacífico Sur. En los últimos meses, en Latinoamérica se han presentado terremotos de gran magnitud.