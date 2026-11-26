Tecnología & Cultura Digital

Durante los últimos 25 años, las amenazas digitales han evolucionado desde los virus informáticos y los ataques a través de internet hasta el ransomware, los ataques dirigidos y las amenazas a gran escala.

Por revistaeyn.com La inteligencia artificial transformó la manera en que se ejecutan los ciberataques. La automatización, el robo de identidades digitales y la creciente complejidad de los entornos tecnológicos anticipan un 2027 en el que los ciberdelincuentes podrán actuar con mayor rapidez, escala y precisión. Este panorama plantea nuevos retos para las empresas, poniendo a prueba sus capacidades de prevención y respuesta. Ahora, los atacantes cuentan con herramientas que les permiten automatizar procesos, identificar puntos débiles y desarrollar técnicas de engaño cada vez más creíbles.

Hoy, la inteligencia artificial marca una nueva etapa, en la que los ciberdelincuentes pueden desarrollar ataques más sofisticados e incluso utilizar herramientas capaces de ejecutar acciones con mínima intervención humana. “La inteligencia artificial está transformando el panorama de la ciberseguridad, permitiendo que los atacantes desarrollen amenazas cada vez más sofisticadas, rápidas y difíciles de detectar. Ante este escenario, las empresas deben adoptar un enfoque más preventivo, fortalecer la protección de sus identidades digitales y prepararse para responder a riesgos que evolucionan constantemente”, señala Joey Milgram, COO de Soluciones Seguras. En el marco del Día Internacional de la Seguridad de la Información, Soluciones Seguras presenta las principales tendencias que de acuerdo con su análisis, marcarán el panorama de las amenazas digitales durante el próximo año: 1. IA al servicio del ataque: campañas más rápidas y masivas: los atacantes usarán IA para aumentar el volumen de intentos, adaptar señuelos y técnicas en minutos, dificultando frenarlos con procesos manuales. 2. Identidad como puerta principal (phishing y robo de credenciales): aumentarán los ataques para robar credenciales, sesiones, permisos y entrar como “usuario legítimo”, dificultando la detección.