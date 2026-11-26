Por revistaeyn.com
La inteligencia artificial transformó la manera en que se ejecutan los ciberataques. La automatización, el robo de identidades digitales y la creciente complejidad de los entornos tecnológicos anticipan un 2027 en el que los ciberdelincuentes podrán actuar con mayor rapidez, escala y precisión.
Este panorama plantea nuevos retos para las empresas, poniendo a prueba sus capacidades de prevención y respuesta. Ahora, los atacantes cuentan con herramientas que les permiten automatizar procesos, identificar puntos débiles y desarrollar técnicas de engaño cada vez más creíbles.
Hoy, la inteligencia artificial marca una nueva etapa, en la que los ciberdelincuentes pueden desarrollar ataques más sofisticados e incluso utilizar herramientas capaces de ejecutar acciones con mínima intervención humana.
“La inteligencia artificial está transformando el panorama de la ciberseguridad, permitiendo que los atacantes desarrollen amenazas cada vez más sofisticadas, rápidas y difíciles de detectar. Ante este escenario, las empresas deben adoptar un enfoque más preventivo, fortalecer la protección de sus identidades digitales y prepararse para responder a riesgos que evolucionan constantemente”, señala Joey Milgram, COO de Soluciones Seguras.
En el marco del Día Internacional de la Seguridad de la Información, Soluciones Seguras presenta las principales tendencias que de acuerdo con su análisis, marcarán el panorama de las amenazas digitales durante el próximo año:
1. IA al servicio del ataque: campañas más rápidas y masivas: los atacantes usarán IA para aumentar el volumen de intentos, adaptar señuelos y técnicas en minutos, dificultando frenarlos con procesos manuales.
2. Identidad como puerta principal (phishing y robo de credenciales): aumentarán los ataques para robar credenciales, sesiones, permisos y entrar como “usuario legítimo”, dificultando la detección.
3. Exposición real (eligen lo fácil y explotable hoy): en lugar de perseguir vulnerabilidades, buscarán sistemas expuestos, configuraciones débiles y accesos demasiado abiertos, priorizando lo que realmente les da entrada y avance en ese momento.
4. IA empresarial como nuevo objetivo: a medida que la IA se conecta a información y aplicaciones internas, los atacantes intentarán lograr accesos indirectos a datos sensibles aprovechando integraciones, conectores y permisos mal definidos o demasiado amplios.
5. Nube híbrida y entornos distribuidos (más puertas para probar, más caminos para moverse): con aplicaciones y usuarios repartidos entre nube, oficina y remoto, los atacantes tendrán más puntos de entrada y buscarán el más débil; una vez dentro, intentarán desplazarse entre entornos si no hay políticas y visibilidad consistentes.
6. El “ruido” como estrategia para ocultarse entre alertas: los atacantes aprovecharán la sobrecarga de señales generando distracciones o mezclándose con el volumen de alertas, con el objetivo de retrasar la respuesta y ganar tiempo para avanzar.
“De cara a 2027, la ciberseguridad debe asumirse como una prioridad estratégica para las organizaciones. Ya no basta con reaccionar ante un incidente; es necesario anticipar las amenazas, identificar los puntos más vulnerables y contar con capacidades de detección y respuesta que permitan proteger la continuidad de las operaciones en un entorno digital cada vez más complejo”, concluye Milgram.