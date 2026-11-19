Centroamérica & Mundo

La tasa de fecundidad de 1,8 en Latinoamérica y el Caribe se encuentra por debajo de la tasa de reemplazo (2,1) y por debajo del promedio mundial (2,2), señala informe de UNFPA.

Por Agencia EFE Los latinoamericanos tienen cada vez menos hijos con una tasa de 1,8 por mujer y ostentan las tasas más bajas de matrimonio formal en el mundo, en un contexto de restricciones económicas y de acceso a la vivienda, reveló un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El estudio sobre el Estado de la Población Mundial 2026: 'Generaciones venideras. Empoderar a la juventud para que trace su propio futuro', detalla que la tasa de fecundidad de 1,8 en Latinoamérica y el Caribe se encuentra por debajo de la tasa de reemplazo (2,1) y por debajo del promedio mundial (2,2), aunque por encima del dato de las regiones consideradas más desarrolladas que es de 1,5.

En la región de Latinoamérica y el Caribe también se ha registrado una reducción del embarazo adolescente, lo que se refleja en que entre los años 2000 y 2023 la tasa de fecundidad adolescente cayó entre un 40 % y un 50 %, y para el 2026 se estima que la tasa sea de 48 nacimientos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años, aunque sigue estando por encima del promedio mundial de 37. Pese a estos avances, las adolescentes afrodescendientes de la región enfrentan mayores desigualdades y tienen un riesgo de embarazo un 50 % más elevado que el resto de la población, indica el informe. El estudio resalta una iniciativa de Uruguay puesta en marcha entre 2016 y 2020, con el fin de prevenir los embarazos no intencionales en adolescentes y brindar atención integral a las adolescentes embarazadas y a los progenitores adolescentes, que incluía medidas de retención escolar y empleo, y programas de educación sexual.