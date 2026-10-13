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FMI rebaja una décima el pronóstico de crecimiento en Latinoamérica al 2,3 %

Según el organismo, "las implicaciones macroeconómicas en la región del impacto energético refleja el equilibrio entre las ganancias para los exportadores de materias primas y las pérdidas para los importadores de energía"

Por Agencia EFE El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó las proyecciones de crecimiento económico en América Latina y el Caribe al 2,3 % para este año, una décima menos que lo previsto en julio, y al 2,5 % en 2027, dos décimas menos que tres meses atrás. "En América Latina y el Caribe, el crecimiento está proyectado que se rebaje al 2,3 % en 2026 y repunte modestamente al 2,5 % en 2027", indicó el informe de "Perspectivas Económicas Globales".

Según el organismo, "las implicaciones macroeconómicas en la región del impacto energético refleja el equilibrio entre las ganancias para los exportadores de materias primas y las pérdidas para los importadores de energía" Las dos mayores economías de América Latina, Brasil y México, continuarán con un crecimiento inferior a la media regional. Brasil ve reducidas sus proyecciones en 2026 al 2,2 %, dos décimas menos que lo anticipado en julio, y en 2027 al 1,9 %, tres décimas menos, debido a las condiciones monetarias todavía restrictivas y una retirada del apoyo fiscal. Por su parte, el FMI elevó las expectativas de crecimiento para México al 1,5 % este año, tres décimas más de lo previsto en julio, una " modesta aceleración" tras el estancamiento de 2025, cuando creció el 0,5 %, mientras que para 2027 espera un avance del 1,8 %.