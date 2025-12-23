Unos 8.000 ticos solicitaron la nacionalidad española en los últimos tres años

Por revistaeyn.com

La avalancha de peticiones de nacionalidad española motivada por la ‘Ley de Nietos’ (o Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el 21 de octubre de 2025) también llegó a Costa Rica. Datos de la Embajada de España en el país muestran que, en los tres años en que ha estado abierta la posibilidad de solicitar la ciudadanía del país europeo (el plazo cerró el 21 de octubre de este año), unos 8.000 ticos han iniciado el mencionado trámite y aproximadamente el 40 % de estas personas ya cuentan con la nacionalidad española.

Para conocer las historias de estos nuevos españoles y de sus ancestros, el Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Costa Rica organizó una jornada en la que algunos protagonistas pudieron contar sus historias y las de sus abuelos: cómo y por qué llegaron a Costa Rica estos antepasados y cómo sienten ellos España en su corazón y por qué han solicitado la nacionalidad española.

El Registro de Matrícula Consular de la Embajada de España en nuestro país cuenta con 14.181 inscritos en la actualidad, una de las colonias migrantes más importantes en Costa Rica.

En junio de este año, el Centro Cultural de España lanzó museomigracion.com, un museo virtual que cuenta las historias de españoles que llegaron a Costa Rica desde la independencia del país, destacando su integración en el país y los aportes al mismo en las más variadas áreas: arquitectura, cultura, deportes, empresa, periodismo o política, entre otras. El mencionado museo fue una idea original del CRE de Costa Rica.