Unos 8.000 ticos solicitaron la nacionalidad española en los últimos tres años

Por revistaeyn.com
La avalancha de peticiones de nacionalidad española motivada por la ‘Ley de Nietos’ (o Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el 21 de octubre de 2025) también llegó a Costa Rica. Datos de la Embajada de España en el país muestran que, en los tres años en que ha estado abierta la posibilidad de solicitar la ciudadanía del país europeo (el plazo cerró el 21 de octubre de este año), unos 8.000 ticos han iniciado el mencionado trámite y aproximadamente el 40 % de estas personas ya cuentan con la nacionalidad española.
Para conocer las historias de estos nuevos españoles y de sus ancestros, el Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Costa Rica organizó una jornada en la que algunos protagonistas pudieron contar sus historias y las de sus abuelos: cómo y por qué llegaron a Costa Rica estos antepasados y cómo sienten ellos España en su corazón y por qué han solicitado la nacionalidad española.
El Registro de Matrícula Consular de la Embajada de España en nuestro país cuenta con 14.181 inscritos en la actualidad, una de las colonias migrantes más importantes en Costa Rica.
En junio de este año, el Centro Cultural de España lanzó museomigracion.com, un museo virtual que cuenta las historias de españoles que llegaron a Costa Rica desde la independencia del país, destacando su integración en el país y los aportes al mismo en las más variadas áreas: arquitectura, cultura, deportes, empresa, periodismo o política, entre otras. El mencionado museo fue una idea original del CRE de Costa Rica.
Números en el mundo
A nivel global, más de 2,3 millones de personas han solicitado la nacionalidad española en los últimos tres años a través de la ‘Ley de Nietos’. Hay ya más de un millón de expedientes iniciados y 1,3 millones están pendientes de ser tramitados.
Cerca del 40% de todas las peticiones proceden de Argentina, sumando aproximadamente un millón de solicitudes.
Los consulados con mayor volumen de solicitudes son los de Buenos Aires (con unas 645.000 peticiones, a las que se suman 125.000 en Córdoba), La Habana (350.000), Ciudad de México (165.000), São Paulo (150.000), Miami (120.000) y Caracas.
La ley está siendo aplicada de manera favorable. La tasa de denegación es muy baja, apenas del 2%, y aproximadamente la mitad de los expedientes abiertos ya han sido resueltos positivamente.
Los datos provienen del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), el órgano consultivo que representa a los más de tres millones de españoles residentes fuera del país.
Ley de Memoria Democrática
La Ley de Memoria Democrática planteaba dos vías principales para solicitar la nacionalidad española: una por exilio y otra por descendencia directa (hasta los abuelos, luego ampliada hasta bisabuelos). Ha sido esta segunda, que sólo requería acreditar el vínculo de sangre con certificados de nacimiento, el factor clave que ha desatado la masiva e histórica demanda de peticiones de ciudadanía.
El interés generado por la ley actual es notablemente superior al de su predecesora. Mientras que la Ley de Memoria Democrática de 2022 ha generado 2,3 millones de solicitudes, la Ley de Memoria Histórica de 2007 recibió un total de 503.439 peticiones en sus tres años de vigencia. La demanda actual multiplica por 4,5 la registrada entonces.