Venezuela: últimas noticias de este domingo, tras la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos estaría negociando internamente con el trípode Rodríguez-Cabello-Padrino López, antes de decidir un nuevo operativo en terreno. Aquí, todas las repercusiones que se vienen registrando en diferentes frentes.

Por revistaeyn.com / EFE DELCY, DIOSDADO y PADRINO LOPEZ. La Constitución de Venezuela establece que es Delcy Rodríguez, como vicepresidenta ejecutiva, quien debe asumir el poder en Venezuela. Trump no descartó que trabajen con ella durante la transición, aunque sin mencionar en qué rol. Diferentes analistas internacionales advierten que podrían existir “fisuras de entendimiento” entre Rodríguez (virtual nueva jefa del Ejecutivo); Diosdado Cabello (líder de fuerzas para-militares o irregulares) y Vladimir Padrino López (jefe militar y líder de las fuerzas regulares del país). El secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, “habló con Rodríguez”, informó Trump. ¿Qué negocia con ella y con los otros dos jerarcas del régimen? ¿Un posible exilio a Belarús, China, Cuba, Rusia, Turquía? ¿Garantías de libertad a cambio de colaboración con información? O... ¿Se arriesgarán a un segundo operativo militar de EE.UU. para capturarlos también?

El mayor riesgo que corre EEUU al gestionar la transición es que fuerzas irregulares chavistas (con el apoyo del narcotráfico y de terroristas externos afines a su ideología) terminen por desencadenar una “guerra de guerrillas”. Ello haría imposible la gobernabilidad a corto plazo y desplomaría aún más la economía. En ese marco, las chances de un gobierno estable de Edmundo González Urrutia (presidente electo legítimo) serían mínimas. OEA PIDE EVITAR ESCALADA REGIONAL. La Organización de los Estados Americanos (OEA) urgió este sábado a Estados Unidos y Venezuela a “prevenir una mayor escalada” y respaldar una salida pacífica, tras la captura de Maduro. En un comunicado, la OEA pidió también que exista un camino a seguir en Venezuela, que “sustente una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo”. La organización, presidida por el surinamés, Albert Ramdin, agregó que los actores venezolanos deben “actuar con unidad de propósito y a desempeñar un papel constructivo en la salvaguarda de la paz, el estado de derecho y la convivencia democrática”. IMPACTO EN VIDAS. Unas 40 personas habrían muerto durante la operación de captura de Maduro y su esposa, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por el New York Times. Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro, citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares. Trump dijo este sábado, durante una conferencia de prensa, que no hubo bajas estadounidenses, aunque sugirió que algunos militares resultaron heridos.