Venezuela: últimas noticias de este domingo, tras la captura de Nicolás Maduro

Por revistaeyn.com / EFE
DELCY, DIOSDADO y PADRINO LOPEZ. La Constitución de Venezuela establece que es Delcy Rodríguez, como vicepresidenta ejecutiva, quien debe asumir el poder en Venezuela. Trump no descartó que trabajen con ella durante la transición, aunque sin mencionar en qué rol.
Diferentes analistas internacionales advierten que podrían existir “fisuras de entendimiento” entre Rodríguez (virtual nueva jefa del Ejecutivo); Diosdado Cabello (líder de fuerzas para-militares o irregulares) y Vladimir Padrino López (jefe militar y líder de las fuerzas regulares del país).
El secretario de Estado de los EE.UU., Marco Rubio, “habló con Rodríguez”, informó Trump. ¿Qué negocia con ella y con los otros dos jerarcas del régimen? ¿Un posible exilio a Belarús, China, Cuba, Rusia, Turquía? ¿Garantías de libertad a cambio de colaboración con información? O... ¿Se arriesgarán a un segundo operativo militar de EE.UU. para capturarlos también?
El mayor riesgo que corre EEUU al gestionar la transición es que fuerzas irregulares chavistas (con el apoyo del narcotráfico y de terroristas externos afines a su ideología) terminen por desencadenar una “guerra de guerrillas”. Ello haría imposible la gobernabilidad a corto plazo y desplomaría aún más la economía. En ese marco, las chances de un gobierno estable de Edmundo González Urrutia (presidente electo legítimo) serían mínimas.
OEA PIDE EVITAR ESCALADA REGIONAL. La Organización de los Estados Americanos (OEA) urgió este sábado a Estados Unidos y Venezuela a “prevenir una mayor escalada” y respaldar una salida pacífica, tras la captura de Maduro.
En un comunicado, la OEA pidió también que exista un camino a seguir en Venezuela, que “sustente una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo”.
La organización, presidida por el surinamés, Albert Ramdin, agregó que los actores venezolanos deben “actuar con unidad de propósito y a desempeñar un papel constructivo en la salvaguarda de la paz, el estado de derecho y la convivencia democrática”.
IMPACTO EN VIDAS. Unas 40 personas habrían muerto durante la operación de captura de Maduro y su esposa, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por el New York Times.
Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro, citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.
Trump dijo este sábado, durante una conferencia de prensa, que no hubo bajas estadounidenses, aunque sugirió que algunos militares resultaron heridos.
CONOCATORIA DE MACHADO. El partido Vente Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado, convocó varias manifestaciones en distintas ciudades latinoamericanas para este domingo 4 de enero con el objetivo de defender la “soberanía popular y la soberanía nacional» tras la captura de Maduro.
“Vamos a poner orden, liberar presos políticos y construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa”, publicó en X la cuenta del partido en el exterior, Vente Mundo.
Las convocatorias van desde Quito, en Ecuador; Montevideo, en Uruguay; Yucatán, Cancún y Guadalajara en México hasta Medellín, Cali y Bogotá en Colombia y Santa Cruz en Bolivia.
OPERACIONES AÉREAS. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó este sábado que las restricciones al espacio aéreo en el Caribe, implementadas en la mañana, a raíz del ataque de Washington sobre Venezuela, se levantarán a la media noche de Washington (05:00 GMT).
“Los vuelos pueden retomarse. Las aerolíneas están informadas y actualizarán pronto sus horarios», anunció Duffy en su cuenta de X.
Esta mañana, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos restringió el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela «en apoyo al Departamento de Guerra», según las palabras del secretario de Transporte, y para «asegurar la seguridad del público en vuelos».
COLOMBIA SE DEFIENDE. El Gobierno de Colombia desplegará 30.000 soldados a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela para garantizar la seguridad.
El anuncio lo hizo este sábado la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, en una rueda de prensa que dio en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, tras la instalación de un puesto de mando unificado (PMU) para atender la situación fronteriza.
“El Gobierno nacional ha dispuesto un despliegue de 30.000 soldados en la frontera con Venezuela, priorizando las zonas fronterizas críticas bajo un esquema de respuesta integral y articulada entre todas las entidades del Estado colombiano», manifestó Rodríguez al leer las conclusiones de la reunión.