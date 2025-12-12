Elecciones Honduras: iniciará escrutinio especial que definiría al nuevo presidente

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras iniciará un escrutinio especial de 2.773 actas que presentan inconsistencias y que podrían inclinar la balanza en la definición del presidente electo, tras los comicios del 30 de noviembre con un resultado muy ajustado entre dos candidatos conservadores, informó una fuente oficial. La victoria electoral se la disputan Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, que lidera con el 40,52 % de los votos y cuenta con el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que registra el 39,20 %, quien cuestiona este resultado difundido por el CNE en base al 99,40 % del escrutinio.

El codirector electoral del CNE, Lino Tomás Mendoza, dijo que 2.000 personas comenzarán el escrutinio una vez concluidos los procesos de validación y extensión de credenciales. Señaló que el escrutinio especial se hará en presencia de representantes de los cinco partidos políticos que participaron en los comicios generales del 30 de noviembre pasado, del CNE, y de observadores nacionales e internacionales, para garantizar la transparencia del proceso. Cada partido político acreditó a 400 representantes para este escrutinio especial, que se desarrollará en dos turnos diarios de doce horas cada uno y que contará con 150 mesas receptoras, precisó Mendoza. Agregó que este proceso podría finalizar la próxima semana, aunque el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados oficiales. La candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, está relegada al tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %).