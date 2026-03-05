Mujeres Desafiantes

Especial 8M 2026 | Mujeres y tecnología: la brecha que definirá un mayor desarrollo regional

La próxima gran disputa por el liderazgo económico en Centroamérica no será únicamente industrial o financiera. Será digital. Y en ese terreno, la inclusión de más mujeres puede marcar la diferencia entre competitividad y rezago.

Por: Claudia Contreras - Revista Estrategia & Negocios En América Latina y el Caribe, menos del 41% de las personas graduadas en carreras STEM son mujeres. En Centroamérica y el Caribe, la cifra cae por debajo del 25%. La brecha no es solo educativa: es estructural, cultural y económica. Si la región no logra integrar más talento femenino en tecnología, perderá innovación, productividad y capacidad de adaptación en una economía cada vez más digitalizada.

No se trata solo de aprender a programar

Para Julissa Mateo Abad, socia fundadora de STEMERIA y creadora de Mujeres TICs en República Dominicana, el primer error es tratar a las niñas como un grupo homogéneo al que únicamente se le ofrece programación. “No todas quieren ser programadoras; hay espacio para el diseño, el análisis de datos, la gestión de proyectos y el arte digital”.

Su enfoque parte de una pregunta simple pero poderosa: ¿qué les gusta tanto que lo harían incluso si nadie les pagara? Desde ahí conecta intereses con rutas tecnológicas reales. La clave está en que niñas y jóvenes puedan ver reflejadas sus pasiones en roles concretos del sector digital, no en estereotipos limitados.

Cuando se desarrolla a una mujer en tecnología, se impulsa simultáneamente su proyecto de vida, el bienestar de su familia, las economías locales y la competitividad del país.

Patrones que frenan el ascenso

El desafío no termina en la formación técnica. En el desarrollo profesional aparecen patrones repetidos: -Muchas mujeres no aplican a vacantes si no cumplen casi el 90% de los requisitos. -Negocian salarios por debajo de su valor real. -Son menos proclives a expresar abiertamente su aspiración a liderar. Frente a estructuras corporativas rígidas y ascensos lentos, el emprendimiento y la creación de proyectos propios emergen como una vía para acelerar su crecimiento profesional.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha advertido que las mujeres enfrentan mayores barreras para acceder a empleos tecnológicos y para desarrollar habilidades digitales avanzadas como programación, análisis de datos o inteligencia artificial. Superar la segmentación laboral es clave para lograr autonomía económica real.

Brecha digital: más allá del aula

En Centroamérica, la desigualdad tecnológica no se limita al género. La falta de internet, de equipos adecuados o de dominio del inglés amplifica la brecha, especialmente fuera de las grandes ciudades. Mateo insiste en que romper esa desigualdad exige desagregar oportunidades laborales y llevar formación y empleabilidad digital a zonas rurales. Además, la irrupción de la inteligencia artificial introduce un nuevo riesgo: los sistemas entrenados mayoritariamente con datos generados por hombres blancos reproducen sesgos de género, raciales y culturales. Esto puede traducirse en algoritmos de reclutamiento que descartan currículos femeninos o en resultados que refuerzan estereotipos. Si la región no participa activamente en el diseño y desarrollo de estas tecnologías, quedará atrapada en sesgos importados.

Liderazgo digital con nuevas competencias

En procesos de transformación digital, las mujeres líderes han demostrado fortalezas particularmente relevantes: organización, escucha, empatía y gestión del cambio. Estas habilidades son esenciales para enfrentar la resistencia natural a nuevas metodologías y para alinear personas, procesos y tecnología. La digitalización no solo crea nuevos empleos. Abre posiciones estratégicas, roles de dirección de proyectos y oportunidades de liderazgo que antes no existían. La pregunta es si las organizaciones están preparando a más mujeres para ocupar esos espacios.

Competitividad regional en juego