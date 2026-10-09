ACESCO Panamá inauguró su línea de fabricación de tubería de acero

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ACESCO Panamá es una empresa con presencia en el país desde 1970, que ha obtenido seis Certificados de Fomento Industrial por un monto acumulado aproximado de US$388,000, asociados a inversiones por US$917,000.

Por revistaeyn.com El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) destacó la puesta en marcha de la primera línea de fabricación de tubería de acero de ACESCO Panamá, iniciativa que amplía la capacidad de transformación y producción industrial del país. Durante el acto inaugural, el viceministro de Comercio, Omar Torres de León, resaltó que esta nueva línea representa una decisión empresarial de invertir, producir y agregar valor en Panamá, fortaleciendo la cadena de valor y generando nuevas oportunidades para el desarrollo industrial.

ACESCO Panamá es una empresa con presencia en el país desde 1970, que actualmente cuenta con una oferta de 16 productos y 39 presentaciones, forma parte del Registro de la Industria Nacional y ha obtenido seis Certificados de Fomento Industrial por un monto acumulado aproximado de US$388,000, asociados a inversiones por US$917,000. El viceministro señaló que estas inversiones representan tecnología, empleo, conocimiento y una mayor capacidad de transformación nacional, al tiempo que permiten avanzar de la importación de determinados productos terminados hacia una mayor fabricación local. La nueva capacidad productiva de ACESCO puede contribuir a fortalecer las exportaciones y ampliar la presencia de productos hechos en Panamá en mercados internacionales, considerando la participación que ya mantiene la empresa en mercados externos.