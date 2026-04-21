Panamá desarrolla estrategia para exportación de servicios modernos

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Esta es la primera estrategia de este tipo en Centroamérica y responde a un objetivo concreto: posicionar a Panamá dentro de las cadenas globales de valor en servicios modernos, ampliando su presencia internacional y generando empleo calificado.

Por revistaeyn.com Panamá lanzó la Estrategia Nacional de Exportaciones de Servicios Modernos de Panamá (ENESM-PA 2026), una hoja de ruta que busca potenciar sectores intensivos en conocimiento, tecnología y talento humano. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), marca el paso del diseño a la ejecución tras seis meses de trabajo técnico y coordinación con el sector privado y académico.

El plan, presentado por el ministro Julio Moltó, apunta a consolidar la oferta exportable en áreas clave como desarrollo de software, servicios digitales, ciberseguridad, producción audiovisual, diseño, investigación aplicada y servicios profesionales avanzados. “El sector servicios ya tiene una base sólida, pero ahora estamos enfocados en competir donde se genera más valor”, afirmó Moltó durante el lanzamiento. Según datos oficiales, en 2025 este sector creció 7.8 % y alcanzó los US$21,989 millones, impulsado principalmente por transporte, viajes y servicios empresariales. La estrategia será ejecutada bajo la conducción directa del MICI, con el respaldo de dos instancias clave: la Dirección Nacional de Exportaciones, liderada por Eric Dormoi, y ProPanamá, dirigida por Walter Cohen. Ambas entidades tendrán la misión de traducir la estrategia en resultados concretos, mediante la promoción internacional, apertura de nuevos mercados y acompañamiento a empresas exportadoras.