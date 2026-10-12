Administración, agricultura y manufactura, sectores más expuestos a la automatización

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McKinsey calcula que casi el 45 % de los trabajadores que deban cambiar de actividad enfrentaría dificultades para encontrar una ruta directa hacia otro empleo, debido a la necesidad de adquirir nuevas competencias, obtener certificaciones o trasladarse geográficamente.

Por revistaeyn.com La expansión de la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías de automatización podría transformar el mercado laboral de Estados Unidos durante la próxima década y obligar a unos 11 millones de trabajadores a buscar empleo en otras ocupaciones hacia 2035, según un informe del McKinsey Global Institute publicado el 29 de septiembre de 2026. El estudio estima que la economía estadounidense podría generar más de 40 millones de nuevos puestos de trabajo en los próximos diez años.

Sin embargo, la incorporación de herramientas tecnológicas también reduciría la demanda de mano de obra en actividades existentes en una proporción equivalente al 21 % del empleo actual, es decir, alrededor de 36 millones de puestos de trabajo. De acuerdo con las proyecciones, unos 25 millones de empleados podrían permanecer en sus ocupaciones, aunque sus responsabilidades y la forma de realizar sus tareas experimentarían cambios importantes. Los 11 millones restantes tendrían que trasladarse a otras áreas laborales. Entre las actividades más expuestas figuran los servicios administrativos y de oficina, donde se estima que el 81% de las horas de trabajo podría verse afectado por la automatización y la demanda de mano de obra disminuiría un 38 %. En agricultura, pesca y actividades forestales, el impacto potencial alcanzaría el 76 % de las horas laborales, con una reducción del 43 % en la demanda de trabajadores. También destacan tecnología y análisis de datos, con un 70 % de las horas potencialmente afectadas; manufactura y producción, con 68 %; y comercio y ventas minoristas, con 67 %. En servicios de alimentos, la proporción llegaría al 60 , mientras que transporte y logística registraría un 55 %. No obstante, una mayor exposición tecnológica no implica necesariamente la desaparición de una ocupación. Tanguy Catlin, director del McKinsey Global Institute, señala que numerosos empleos podrían reinventarse mediante la incorporación de inteligencia artificial, que asumiría tareas repetitivas y permitiría a las personas concentrarse en actividades que requieren criterio y experiencia.

Capacitación, el principal desafío

El informe cita como ejemplo el ámbito legal: aunque la IA podría intervenir en el 47 % de las horas laborales, la reducción prevista de la demanda de trabajadores sería del 18 %. La tecnología facilitaría labores de investigación, mientras los profesionales dedicarían más tiempo a la interpretación y la toma de decisiones. La transición hacia nuevas ocupaciones no será sencilla para todos. McKinsey calcula que casi el 45 % de los trabajadores que deban cambiar de actividad enfrentaría dificultades para encontrar una ruta directa hacia otro empleo, debido a la necesidad de adquirir nuevas competencias, obtener certificaciones o trasladarse geográficamente. En algunos casos, también podrían aceptar salarios inferiores.