Aerolíneas: Cancelaciones de vuelos continuarán incluso tras el fin del cierre del gobierno

Por revistaeyn.com La crisis aérea que ha afectado a millones de pasajeros en Estados Unidos podría extenderse más allá del fin del cierre del gobierno federal, advirtieron representantes del sector aéreo y autoridades de transporte. Durante una conferencia en el aeropuerto internacional O’Hare de Chicago, el secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que el restablecimiento completo de los vuelos dependerá de la reincorporación de los controladores aéreos, quienes han trabajado semanas sin recibir salario. “No levantaremos las restricciones hasta tener claridad en los datos y suficiente personal operativo”, declaró.

El Senado aprobó el lunes por la noche un proyecto de ley para poner fin al cierre gubernamental más largo en la historia del país, que ahora pasa a la Cámara de Representantes para su votación. Sin embargo, Duffy advirtió que los retrasos y cancelaciones podrían agravarse si el acuerdo no se concreta pronto. La falta de controladores aéreos —obligados a trabajar sin cobrar— ha provocado la suspensión o demora de miles de vuelos en los últimos días. Muchos de ellos, según fuentes sindicales, se han visto forzados a buscar empleos temporales mientras lidian con altos niveles de estrés. Incluso si el Congreso aprueba la reapertura del gobierno, las aerolíneas necesitarán tiempo para reorganizar operaciones. “Las compañías no pueden retomar su programación completa de inmediato”, indicó la organización Airlines for America, que representa a aerolíneas como Delta, American, United y Southwest. “Tomará varios días normalizar las rutas, justo cuando se acerca el intenso período de viajes por Acción de Gracias y el inicio de la temporada de envíos.” Desde el inicio del cierre, el pasado 1 de octubre, más de cinco millones de pasajeros se han visto afectados por los recortes de vuelos y el personal limitado, según datos del gremio aéreo. Muchos viajeros han recurrido a alternativas como autobuses, autos de alquiler e incluso vuelos privados.