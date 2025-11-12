Aerolíneas: Cancelaciones de vuelos continuarán incluso tras el fin del cierre del gobierno

Por revistaeyn.com
La crisis aérea que ha afectado a millones de pasajeros en Estados Unidos podría extenderse más allá del fin del cierre del gobierno federal, advirtieron representantes del sector aéreo y autoridades de transporte.
Durante una conferencia en el aeropuerto internacional O’Hare de Chicago, el secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que el restablecimiento completo de los vuelos dependerá de la reincorporación de los controladores aéreos, quienes han trabajado semanas sin recibir salario. “No levantaremos las restricciones hasta tener claridad en los datos y suficiente personal operativo”, declaró.
El Senado aprobó el lunes por la noche un proyecto de ley para poner fin al cierre gubernamental más largo en la historia del país, que ahora pasa a la Cámara de Representantes para su votación. Sin embargo, Duffy advirtió que los retrasos y cancelaciones podrían agravarse si el acuerdo no se concreta pronto.
La falta de controladores aéreos —obligados a trabajar sin cobrar— ha provocado la suspensión o demora de miles de vuelos en los últimos días. Muchos de ellos, según fuentes sindicales, se han visto forzados a buscar empleos temporales mientras lidian con altos niveles de estrés.
Incluso si el Congreso aprueba la reapertura del gobierno, las aerolíneas necesitarán tiempo para reorganizar operaciones. “Las compañías no pueden retomar su programación completa de inmediato”, indicó la organización Airlines for America, que representa a aerolíneas como Delta, American, United y Southwest. “Tomará varios días normalizar las rutas, justo cuando se acerca el intenso período de viajes por Acción de Gracias y el inicio de la temporada de envíos.”
Desde el inicio del cierre, el pasado 1 de octubre, más de cinco millones de pasajeros se han visto afectados por los recortes de vuelos y el personal limitado, según datos del gremio aéreo. Muchos viajeros han recurrido a alternativas como autobuses, autos de alquiler e incluso vuelos privados.
El viernes pasado, la administración Trump ordenó a las aerolíneas comerciales reducir en 4 % sus vuelos nacionales en 40 aeropuertos importantes, con la posibilidad de recortes mayores si la parálisis gubernamental se prolonga.
El impacto se sintió de inmediato: el martes se cancelaron más del 5 % de los 22,800 vuelos programados, de acuerdo con la firma Cirium. Aunque la cifra fue menor que la del lunes —cuando se anularon cerca de 2,200 vuelos—, los retrasos se multiplicaron en terminales clave como O’Hare y Logan, en Boston, debido también al mal clima.
Grupos del sector aéreo instaron al Congreso no solo a reabrir el gobierno, sino también a destinar más recursos al Departamento de Transporte para modernizar el sistema de control aéreo y contratar más personal, una necesidad existente desde antes del cierre.
“La parálisis gubernamental ha frenado los avances hacia la modernización del espacio aéreo”, advirtió la coalición Modern Skies, integrada por compañías como Boeing, GE Aerospace y varios sindicatos. En una carta al Congreso, el grupo exigió el fin inmediato del cierre y agradeció la labor de los empleados federales que, pese a no recibir sueldo, siguen garantizando la seguridad de los cielos estadounidenses.
Con información de CNBC