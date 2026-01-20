Empresas & Management

Viajes a nivel mundial durante Navidad y Año Nuevo crecieron 7 %, según IATA

A nivel global, la Navidad atrajo de media un 11 % más de pasajeros que una semana típica de 2025, indica la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

    El crecimiento preliminar de viajes del 7 % estimado para Navidad augura una buena señal para 2026. Foto de iStock
2026-01-20

Por revistaeyn.com

Las estimaciones preliminares de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) indican que alrededor de 270 millones de viajes de pasajeros a nivel mundial durante el periodo de Navidad y Año Nuevo en 2025 (del 15 de diciembre al 4 de enero), con 325 millones de tramos de vuelo, un 7 % más que en el mismo periodo de 2024.

IATA destaca que el crecimiento durante la temporada festiva superó el incremento anual del 4-5 % interanual.

A nivel global, la Navidad atrajo de media un 11 % más de pasajeros que una semana típica de 2025. Los mayores aumentos se observaron en las rutas entre Estados Unidos y México o el Caribe, y entre India y los Emiratos Árabes Unidos.

Estos viajes vacacionales reflejan patrones migratorios profundamente arraigados, con muchos extranjeros regresando a sus países de origen para reuniones familiares, señala IATA.

A nivel de ciudad y aeropuerto, Cancún y Punta Cana aparecieron en cinco de las 20 rutas con mayores aumentos de tráfico, impulsados principalmente por viajes vacacionales de ida a Estados Unidos. Los viajeros europeos de ocio preferían visitar el sudeste asiático, con Bangkok y Phuket emergiendo como los principales destinos.

Este aumento del tráfico subraya la resiliencia del gasto discrecional, así como sugiere que las reuniones familiares y el ocio vacacional siguen siendo factores clave incluso en medio de la incertidumbre económica.

El crecimiento preliminar del 7 % estimado para Navidad augura una buena señal para 2026, a pesar de las difíciles condiciones económicas, indica la Asociación.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

