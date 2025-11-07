Pasajeros de Iberia tendrán WiFi de alta velocidad gratuito por alianza con Starlink

Tecnología & Cultura Digital

Esta alianza permitirá ofrecer conectividad de alta velocidad y mejorará la experiencia del cliente desde la puerta de embarque hasta el aterrizaje.

Por revistaeyn.com Iberia va a ofrecer a todos sus clientes un nuevo y mejorado sistema de conectividad a bordo. IAG, el grupo al que pertenece la aerolínea, acaba de firmar una alianza con Starlink, el proveedor de internet por satélite desarrollado por SpaceX. Gracias a este acuerdo, Iberia contará con un servicio de WiFi de alta velocidad en todos sus vuelos, tanto de largo como de corto radio. El servicio será gratuito para todos los clientes (turista, turista premium y Business) y supone un salto cualitativo en la experiencia a bordo que da al cliente la posibilidad de estar conectado durante todo el vuelo.

Esta iniciativa, que comenzará a implementarse en 2026, permitirá a los clientes de Iberia disfrutar a bordo de una experiencia de conexión similar a la de sus hogares. Gracias a la tecnología de Starlink, los clientes de la aerolínea podrán tener acceso a internet de alta velocidad en cualquier lugar del planeta, incluso en zonas sin cobertura como los polos. La tecnología Starlink, basada en la conectividad de miles de satélites en órbita baja, ofrecerá velocidades de descarga de hasta 450 Mbps y de subida de hasta 70 Mbps, lo que permitirá acceder a plataformas de entretenimiento en streaming, trabajar en la nube, jugar en línea y otras muchas posibilidades.