Aeropuerto Juan Santamaría generó más de US$62 millones para el Estado costarricense

AERIS, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) informó que durante 2025, el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría movilizó más de 6,4 millones de pasajeros internacionales, la cifra más alta registrada en su historia, consolidando su papel como principal puerta de entrada al país y como un motor clave para la conectividad, el turismo y el desarrollo económico de Costa Rica.

En el eje de gobernanza, AERIS ejecutó una inversión aeroportuaria de US$28,3 millones, de los cuales US$23,1 millones correspondieron a proyectos asociados al Plan Maestro del aeropuerto. Adicionalmente, el gestor fortaleció su desempeño financiero durante 2025 y aportó más de US$62 millones al Estado costarricense.

"En AERIS entendemos la sostenibilidad como una forma de gestionar el aeropuerto de manera responsable, generando valor para las personas, las comunidades, el país y las futuras generaciones. Cada avance que presentamos en este informe responde a una visión de largo plazo que busca fortalecer la conectividad, la competitividad y el desarrollo sostenible de Costa Rica", señaló Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS.

En materia ambiental, la organización continuó fortaleciendo sus programas de eficiencia energética, gestión de residuos y reducción de emisiones. Entre los principales resultados destaca una reducción del 40 % en el consumo de diésel respecto al año anterior, así como la duplicación del porcentaje de residuos valorizados, que alcanzó el 9,3 %.

Adicionalmente, el aeropuerto mantuvo un 100 % de cumplimiento en los análisis de aguas pluviales y capacitó a 233 concesionarios comerciales en eficiencia energética, lo que representó un incremento del 482 % respecto al 2024.