Copa presenta avión alegórico al equipo de Panamá en el Mundial de Fútbol

Empresas & Management

El diseño de ‘El Avión de la Sele’ fue creado por los panameños Ernesto de León y Henry Katz, quienes ganaron un concurso lanzado por Copa en noviembre de 2025 que recibió 700 propuestas.

Por Agencia EFE Copa Airlines presentó ‘El Avión de la Sele’, un Boeing 737 MAX8 nuevo con el lema ‘Vamos Panamá’ y de color rojo, como el uniforme de la selección nacional de fútbol del país que competirá en el Mundial de Fútbol 2026. "Este diseño especial conmemora la segunda clasificación de Panamá al Mundial: un logro que unió a la nación bajo un mismo latido, el de la Marea Roja", indicó en un comunicado Copa Airlines, que es la Aerolínea oficial y patrocinador de la selección nacional de fútbol de Panamá.

El diseño de ‘El Avión de la Sele’ fue creado por los panameños Ernesto de León y Henry Katz, quienes ganaron un concurso lanzado por Copa en noviembre de 2025 que recibió 700 propuestas. La pintura roja de la aeronave representa la energía de la afición panameña, los elementos del diseño se integran con una ola en movimiento que representa a la Marea Roja - como se le llama a los aficionados - y la frase “¡Vamos Panamá!” recoge el grito que une a los panameños cada vez que juega la selección, explicó la aerolínea, entre otros, en su comunicado.