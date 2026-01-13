Airbus cumple su meta de 2025: entregó 793 aviones

Empresas & Management

POR EFE Airbus entregó 793 aviones comerciales en 2025, lo que significa un 4 % más que el año anterior, y eso gracias a un acelerón en los últimos meses y en particular en diciembre, que le permite cumplir el último objetivo de "alrededor de 790" que se había fijado hace poco más de un mes cuando rebajó sus ambiciones. El fabricante aeronáutico europeo, que publicó este lunes sus resultados comerciales anuales, indicó también en un comunicado que en 2025 recibió encargos brutos para 1.000 aparatos de 57 clientes aunque, si se descuentan las anulaciones, los pedidos netos fueron 889. Gracias a eso, su cartera de pedidos alcanzó un nivel récord de 8.754 aeronaves pendientes de entrega a fecha del 31 de diciembre, de los cuales 1.124 de doble pasillo, que es también un máximo histórico.

Airbus, que se había marcado como meta poner en manos de sus clientes 820 aviones en 2025, acumulaba retrasos significativos hasta el final del verano, en especial por los problemas de aprovisionamiento de motores, sobre todo del fabricante CFM, la empresa común entre el francés Safran y el estadounidense GE. La situación mejoró desde comienzos del otoño, pero aun así hasta finales de octubre estaba todavía lejos de ese objetivo con 585, que subieron a 657 al terminar noviembre, a los que se añadieron 136 en diciembre. En 2024, Airbus había entregado 766 aviones y eso supuso más que en 2023 (entonces fueron 735) pero cuatro menos que el último objetivo que se había fijado, y que ya había revisado a la baja durante ese ejercicio a la vista de las dificultades que tenía para mantener la cadencia. Antes de la pandemia, que trastocó profundamente toda la industria aeronáutica mundial con un bajón radical en la producción de la que no ha conseguido todavía recuperarse, Airbus había entregado 863 aeronaves en 2019.