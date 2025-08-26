Industria guatemalteca del plástico genera más de 27.000 empleos formales directos

La industria guatemalteca del plástico cerró 2024 con exportaciones por US$593 millones, un crecimiento de US$84 millones respecto a 2023, que representó el 4 % del total de las ventas al exterior del país. Esa cifra demuestra la creciente demanda internacional por productos que van desde envases y empaques hasta tubos y mangueras de PVC y polietileno, así como tejidos y sacos de polipropileno destinados a mercados como Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana, Colombia y Perú.

El dinamismo del sector no solo se mide en divisas, sino también en su capacidad para generar empleo: más de 27.000 puestos formales directos y 100.000 indirectos están vinculados a esta cadena productiva. Además, las empresas del rubro destacan por su contribución a objetivos globales: según datos del gremio, la actividad del plástico aporta al cumplimiento de al menos 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este contexto, AGEXPORT y las asociaciones y comisiones que integran el Sector Nacional de Plásticos —entre ellas COGUAPLAST y la gremial de fabricantes de artículos plásticos de la Cámara de Industria— organizaron recientemente la edición 2025 de Green Ideas, un evento que reunió a más de 600 asistentes en una jornada dedicada a la sostenibilidad, la gestión integral del plástico y la transición hacia una economía circular.

“Recibimos a más de 600 personas quienes llegaron a un espacio de diálogo e inspiración en torno a la sostenibilidad, casos de éxito y la propuesta de soluciones prácticas para transitar a una economía circular que garantice la competitividad del sector y, al mismo tiempo, contribuya a construir una Guatemala más limpia”, explicó Olga Orellana, Presidente del Sector Nacional de Plásticos, destacando la vocación integradora del evento.