Plataforma de comercio electrónico Temu niega subsidios públicos

Empresas & Management

Temu negó "categóricamente" haber recibido subvenciones extranjeras "que distorsionen el mercado interior", al tiempo que reiteró su compromiso "con la competencia leal".

Por Agencia EFE La plataforma china de comercio electrónico Temu aseguró que ha colaborado "plenamente" y que ha atendido todas las solicitudes formuladas por la Comisión Europea (CE) en una investigación encaminada a averiguar si ha recibido subsidios públicos que perjudican a sus competidores en la Unión Europea (UE). El Ejecutivo comunitario acusó a la compañía de no colaborar en la inspección iniciada el pasado diciembre por sorpresa en las oficinas WhaleCo Technology Limited, la subsidiara de Temu en Dublín (Irlanda).

En concreto, la CE arguyó que sus responsables no proporcionaron información sobre la organización y la gestión de sus actividades en la UE, ni sobre los libros en los que registra su actividad ni sobre las herramientas y sistemas informáticos que utiliza para sus negocios en el mercado único. En un comunicado difundido en Dublín, Temu explicó que "no está de acuerdo" con las conclusiones preliminares de la Comisión "expuestas en su Pliego de Cargos". "Temu cooperó plenamente y atendió todas las solicitudes formuladas por la Comisión durante la investigación. Analizaremos y responderemos al Pliego de Cargos, y confiamos en que la Comisión reconsidere su posición", señaló la plataforma china en la nota.