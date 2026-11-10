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Anthropic busca US$64.400 millones en Bolsa y pone a prueba la confianza en la IA

Anthropic, la empresa creadora de Claude, presentó este martes los términos de una salida a bolsa con la que busca captar hasta US$64.400 millones, en una operación que medirá cuánto están dispuestos a pagar los inversionistas por el crecimiento de la inteligencia artificial.

Por: Revistaeyn.com Anthropic, la empresa creadora de Claude, presentó este martes los términos de una salida a bolsa con la que busca captar hasta US$64.400 millones, en una operación que medirá cuánto están dispuestos a pagar los inversionistas por el crecimiento de la inteligencia artificial. La compañía y algunos de sus accionistas prevén ofrecer 825 millones de acciones a un precio indicativo de entre US$70 y US$78 por título. Además, una colocación privada aportaría otros US$26.000 millones, elevando el monto combinado hasta aproximadamente US$90.400 millones, según Reuters. Son objetivos de financiación: el precio definitivo y los recursos obtenidos dependerán del cierre de la operación. La magnitud de la oferta coincide con un momento más exigente para las tecnológicas. Anthropic apunta a una valoración de hasta US$1,4 billones, algo inferior a las expectativas de algunos inversionistas, en un contexto de menor entusiasmo por las apuestas más ambiciosas de IA.

Una valoración que exige mirar cómo se calcula

La operación también ha producido cifras distintas sobre cuánto vale Anthropic. La diferencia responde a la base utilizada: con las acciones previstas en circulación después de la oferta, la valoración máxima rondaría US$1,02 billones; sobre una base plenamente diluida, que incorpora instrumentos susceptibles de convertirse en acciones, alcanzaría aproximadamente US$1,4 billones. Esta última cifra sigue por debajo de los US$1,5 billones que algunos inversionistas esperaban anteriormente. El ajuste muestra que incluso una de las empresas más relevantes del sector debe acomodar sus aspiraciones a un mercado que examina con mayor atención los costos de expansión. El prospecto presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) establece que Anthropic solicitó cotizar en Nasdaq con el símbolo "ANT". De las acciones ofrecidas, aproximadamente 801,4 millones corresponden a la compañía y 23,6 millones a accionistas vendedores; el dinero obtenido por estos últimos no ingresará a Anthropic.

El atractivo: una demanda empresarial en expansión

Fundada en 2021 por antiguos investigadores de OpenAI, entre ellos los hermanos Dario y Daniela Amodei, Anthropic construyó su negocio alrededor de la familia de modelos Claude y de herramientas para programación y trabajo empresarial. La mayor parte de sus ingresos procede de empresas que pagan por utilizar sus modelos en función del volumen de información procesada. A ello se suman las suscripciones. Ese enfoque convierte la oferta en una prueba sobre la disposición del mercado a financiar la incorporación de IA en tareas corporativas: desarrollo de software, procesamiento de información y automatización de procesos.

El desafío: convertir crecimiento en rentabilidad

Los ingresos de Anthropic alcanzaron US$33.200 millones durante los primeros nueve meses de 2026, frente a unos US$2.500 millones en el mismo período del año anterior. Sin embargo, la empresa registró una pérdida neta cercana a US$104.000 millones. La comparación requiere una precisión: alrededor de US$94.300 millones de esa pérdida correspondieron a ajustes contables sin salida de efectivo asociados principalmente a la revalorización de instrumentos convertibles. La pérdida operativa fue de US$1.260 millones. Confundir ambas medidas exageraría el costo corriente de operar el negocio. La presión financiera futura sí es considerable. El prospecto recoge compromisos de compras y arrendamientos por unos US$900.900 millones, prácticamente todos vinculados a capacidad de cómputo e infraestructura y distribuidos durante varios años. Aproximadamente US$70.700 millones vencen en los siguientes doce meses.

Los proveedores también ponen capital