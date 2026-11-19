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Anthropic debuta en Wall Street con precio de US$111 y una subida del 34 %

Las acciones de la compañía comenzaron a negociarse en el índice Nasdaq bajo el símbolo ANT, después de que Anthropic fijara el miércoles el precio de su salida a bolsa en US$83 por título.

Por Agencia EFE La tecnológica Anthropic, creadora del asistente de inteligencia artificial (IA) Claude, debutó en Wall Street con un primer precio de US$111,50, lo que supone una subida del 34 % respecto al precio de salida establecido. Las acciones de la compañía comenzaron a negociarse en el índice Nasdaq bajo el símbolo ANT, después de que Anthropic fijara el miércoles el precio de su salida a bolsa en US$83 por título.

Inicialmente, la empresa había establecido un precio de salida en el rango entre US$70 y US$78 dólares por acción. La oferta pública inicial de Anthropic alcanzó los US$81.300 millones, por encima de los US$75.000 millones de la salida a bolsa de SpaceX en junio, que hasta ahora ostentaba el récord. Además, si se tiene en cuenta la colocación privada simultánea, la operación asciende a un total de US$107.300 millones, lo que la convierte en la mayor operación de financiación de este tipo hasta la fecha. La capitalización de la empresa calculada sobre las acciones ordinarias en circulación asciende a unos US$1,47 billones, tomando como referencia el primer precio de US$111,50 por acción. Pero si se incluyen también acciones potenciales derivadas de opciones y títulos concedidos a empleados, la valoración llega a los US$2,02 billones.