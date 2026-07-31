Apple advierte de problemas de suministro y tipos de cambio en los próximos meses

Empresas & Management

El máximo ejecutivo de Apple, Time Cook, dijo en una conferencia con analistas que los problemas de suministro actuales "afectarán al iPhone, el Mac y el iPad" en el trimestre que finaliza en septiembre, y hay "una flexibilidad limitada en la cadena de suministro para remediarlo".

Por Agencia EFE Los ejecutivos de Apple advirtieron de "problemas de suministro" y una "presión negativa de los tipos de cambio" que afectarán a sus resultados en los próximos meses, en parte debido a una demanda de sus productos superior a la estimada. El máximo ejecutivo de Apple, Time Cook, dijo en una conferencia con analistas que los problemas de suministro actuales "afectarán al iPhone, el Mac y el iPad" en el trimestre que finaliza en septiembre, y hay "una flexibilidad limitada en la cadena de suministro para remediarlo".

Apple divulgó tras el cierre de Wall Street sus resultados del trimestre finalizado en junio, en el que tuvo un beneficio neto de US$29.789 millones (un 27 % más interanual) y una facturación de US$109.419 millones (un 16 % más). El jefe financiero, Kevin Parekh, dijo que la previsión de crecimiento de ingresos para el próximo trimestre se sitúa entre el 9 % y el 11 % interanual, menos de lo esperado, por los problemas de suministro y por un segundo factor, la "presión negativa de los tipos de cambio". "Es un problema de previsión de demanda, para ser sincero, ya que el iPhone y Mac están funcionando notablemente mejor de lo que pensábamos", aseguró Cook, pues las ventas del primero ha crecido un 22 % y el segundo un 22 % en el trimestre finalizado.