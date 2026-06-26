Apple sube los precios de sus dispositivos por la escasez de chips

Por Agencia EFE
La empresa tecnológica Apple implementa una subida de precios en varios de sus dispositivos, entre los que se incluyen las computadoras Mac, las tabletas iPad y las gafas de Vision Pro, en respuesta a una escasez sin precedentes de chips de memoria y almacenamiento.
Apple indicó en un comunicado que el sector de la electrónica de consumo "se enfrenta a un reto sin precedentes" debido a que la rápida expansión de los centros de datos de inteligencia artificial ha provocado "un aumento extraordinario de la demanda de memoria y almacenamiento".
En ese sentido, el gigante tecnológico apuntó que "nunca habían visto que el precio de un componente subiera tanto y tan rápido".
"Hasta ahora hemos protegido a nuestros clientes de estas subidas, pero hemos llegado a un punto en el que nos vemos obligados a empezar a subir los precios de varios productos (...) Sabemos que no es una buena noticia y estamos trabajando sin descanso para encontrar soluciones", concluyó la empresa.
Los aumentos de precio, ya reflejados en la tienda minorista en línea de Apple de Estados Unidos, afectan a una amplia gama de su catálogo.
El nuevo MacBook Neo tendrá un precio inicial de US$699 en lugar de US$599, el Mac Studio con chip M3 Ultra sufrirá un incremento de US$1.300, pasando de US$3.999 a US$5.299.
Por su parte, el MacBook Pro de 14 pulgadas tendrá una subida de US$300; el MacBook Pro de 16 pulgadas, de US$500; el MacBook Air, de US$200; el iPad, de US$100; el iPad Air, de US$150; el iPad Mini, de US$100; el iPad Pro de 11 pulgadas, de US$200; el iPad Pro de 13 pulgadas, de US$200; el iMac, de US$200; el Mac Studio con chip M4 Max, de 500 dólares; el HomePod, de US$100; el HomePod Mini, de US$30 dólares; el Apple TV, de US$70, y las gafas Vision Pro, de US$20.
El encarecimiento de la memoria y el almacenamiento se ha intensificado en los últimos meses debido a que las empresas de inteligencia artificial están adquiriendo masivamente memoria RAM y unidades SSD para los centros de datos que alimentan sus modelos.
En los meses previos a este incremento, Apple comenzó a ajustar algunas de sus líneas de productos Mac: en marzo dejó de vender el Mac Studio con 512 GB de RAM y, posteriormente, eliminó la opción del Mac Mini de US$599, por lo que ahora el precio inicial del dispositivo es de US$799 con 512 GB de almacenamiento.
Tras el cambio de precios, las acciones de la compañía de manzana mordida caían un 5,28 %. El encarecimiento de la memoria y el almacenamiento se produce en un contexto de tensión en el mercado global de semiconductores, donde fabricantes como Micron han reportado fuertes subidas de ingresos y beneficios ante la creciente demanda impulsada por la inteligencia artificial.