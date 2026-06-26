Apple sube los precios de sus dispositivos por la escasez de chips

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El encarecimiento de la memoria y el almacenamiento se ha intensificado en los últimos meses debido a que las empresas de inteligencia artificial están adquiriendo masivamente memoria RAM y unidades SSD para los centros de datos que alimentan sus modelos.

Por Agencia EFE La empresa tecnológica Apple implementa una subida de precios en varios de sus dispositivos, entre los que se incluyen las computadoras Mac, las tabletas iPad y las gafas de Vision Pro, en respuesta a una escasez sin precedentes de chips de memoria y almacenamiento. Apple indicó en un comunicado que el sector de la electrónica de consumo "se enfrenta a un reto sin precedentes" debido a que la rápida expansión de los centros de datos de inteligencia artificial ha provocado "un aumento extraordinario de la demanda de memoria y almacenamiento".

En ese sentido, el gigante tecnológico apuntó que "nunca habían visto que el precio de un componente subiera tanto y tan rápido". "Hasta ahora hemos protegido a nuestros clientes de estas subidas, pero hemos llegado a un punto en el que nos vemos obligados a empezar a subir los precios de varios productos (...) Sabemos que no es una buena noticia y estamos trabajando sin descanso para encontrar soluciones", concluyó la empresa. Los aumentos de precio, ya reflejados en la tienda minorista en línea de Apple de Estados Unidos, afectan a una amplia gama de su catálogo. El nuevo MacBook Neo tendrá un precio inicial de US$699 en lugar de US$599, el Mac Studio con chip M3 Ultra sufrirá un incremento de US$1.300, pasando de US$3.999 a US$5.299.