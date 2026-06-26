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Apple sube los precios de sus dispositivos por la escasez de chips

El encarecimiento de la memoria y el almacenamiento se ha intensificado en los últimos meses debido a que las empresas de inteligencia artificial están adquiriendo masivamente memoria RAM y unidades SSD para los centros de datos que alimentan sus modelos.

  • Apple sube los precios de sus dispositivos por la escasez de chips

    Los aumentos de precio, ya reflejados en la tienda minorista en línea de Apple de Estados Unidos, afectan a una amplia gama de su catálogo. Foto de EFE
2026-06-26

Por Agencia EFE

La empresa tecnológica Apple implementa una subida de precios en varios de sus dispositivos, entre los que se incluyen las computadoras Mac, las tabletas iPad y las gafas de Vision Pro, en respuesta a una escasez sin precedentes de chips de memoria y almacenamiento.

Apple indicó en un comunicado que el sector de la electrónica de consumo "se enfrenta a un reto sin precedentes" debido a que la rápida expansión de los centros de datos de inteligencia artificial ha provocado "un aumento extraordinario de la demanda de memoria y almacenamiento".

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En ese sentido, el gigante tecnológico apuntó que "nunca habían visto que el precio de un componente subiera tanto y tan rápido".

"Hasta ahora hemos protegido a nuestros clientes de estas subidas, pero hemos llegado a un punto en el que nos vemos obligados a empezar a subir los precios de varios productos (...) Sabemos que no es una buena noticia y estamos trabajando sin descanso para encontrar soluciones", concluyó la empresa.

Los aumentos de precio, ya reflejados en la tienda minorista en línea de Apple de Estados Unidos, afectan a una amplia gama de su catálogo.

El nuevo MacBook Neo tendrá un precio inicial de US$699 en lugar de US$599, el Mac Studio con chip M3 Ultra sufrirá un incremento de US$1.300, pasando de US$3.999 a US$5.299.

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Por su parte, el MacBook Pro de 14 pulgadas tendrá una subida de US$300; el MacBook Pro de 16 pulgadas, de US$500; el MacBook Air, de US$200; el iPad, de US$100; el iPad Air, de US$150; el iPad Mini, de US$100; el iPad Pro de 11 pulgadas, de US$200; el iPad Pro de 13 pulgadas, de US$200; el iMac, de US$200; el Mac Studio con chip M4 Max, de 500 dólares; el HomePod, de US$100; el HomePod Mini, de US$30 dólares; el Apple TV, de US$70, y las gafas Vision Pro, de US$20.

El encarecimiento de la memoria y el almacenamiento se ha intensificado en los últimos meses debido a que las empresas de inteligencia artificial están adquiriendo masivamente memoria RAM y unidades SSD para los centros de datos que alimentan sus modelos.

En los meses previos a este incremento, Apple comenzó a ajustar algunas de sus líneas de productos Mac: en marzo dejó de vender el Mac Studio con 512 GB de RAM y, posteriormente, eliminó la opción del Mac Mini de US$599, por lo que ahora el precio inicial del dispositivo es de US$799 con 512 GB de almacenamiento.

Tras el cambio de precios, las acciones de la compañía de manzana mordida caían un 5,28 %. El encarecimiento de la memoria y el almacenamiento se produce en un contexto de tensión en el mercado global de semiconductores, donde fabricantes como Micron han reportado fuertes subidas de ingresos y beneficios ante la creciente demanda impulsada por la inteligencia artificial.

Redacción web
Agencia EFE

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