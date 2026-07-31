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Honduras fortalece cooperación con España para promover inversión y empleo

Las autoridades dialogaron sobre la ampliación de los programas de migración laboral, como una alternativa para fortalecer las oportunidades de trabajo para ciudadanos hondureños mediante mecanismos de cooperación entre ambos países.

  • Honduras fortalece cooperación con España para promover inversión y empleo

    El Gobierno de Honduras y la Embajada de España avanzaron en la identificación de nuevas oportunidades de inversión, generación de empleo y cooperación bilateral. Foto de cortesía
2026-07-31

Por revistaeyn.com

El Gobierno de Honduras y la Embajada de España avanzaron en la identificación de nuevas oportunidades de inversión, generación de empleo y cooperación bilateral durante una reunión de trabajo encabezada por el secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Juan Carlos García, y el embajador de España en Honduras, Guillermo Escribano Manzano.

Durante el encuentro se analizaron iniciativas para promover la llegada de empresas españolas al país, con énfasis en sectores como turismo, agro, energía e industria agroalimentaria, con el objetivo de impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo económico y la creación de nuevas fuentes de empleo.

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Asimismo, las autoridades dialogaron sobre la ampliación de los programas de migración laboral, como una alternativa para fortalecer las oportunidades de trabajo para ciudadanos hondureños mediante mecanismos de cooperación entre ambos países.

La agenda también incluyó el intercambio de propuestas en áreas como salud, educación y seguridad, además de la iniciativa de crear una escuela de turismo en Roatán para fortalecer la formación del talento humano y responder a las necesidades del sector.

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