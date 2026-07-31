Honduras fortalece cooperación con España para promover inversión y empleo

Por revistaeyn.com

El Gobierno de Honduras y la Embajada de España avanzaron en la identificación de nuevas oportunidades de inversión, generación de empleo y cooperación bilateral durante una reunión de trabajo encabezada por el secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Juan Carlos García, y el embajador de España en Honduras, Guillermo Escribano Manzano.

Durante el encuentro se analizaron iniciativas para promover la llegada de empresas españolas al país, con énfasis en sectores como turismo, agro, energía e industria agroalimentaria, con el objetivo de impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo económico y la creación de nuevas fuentes de empleo.