Empresas & Management

HONOR tiene el 20 % de participación del mercado de smartphones en Centroamérica

La empresa se ha enfocado en ganar usuarios en el rango medio-premium, que se ubica entre los US$300 y US$499, donde actualmente se concentra el 23 % de sus envíos en mercados internacionales.

Por revistaeyn.com HONOR es el fabricante de smartphones con mayor crecimiento en mercados internacionales durante 2025, con una expansión del 55 % en envíos durante los primeros tres trimestres del año pasado, revela un informe de Omdia. A principios de 2021, los envíos en mercados internacionales representaban menos del 10 % del volumen global de la compañía, y para el tercer trimestre de 2025, esta cifra había aumentado a casi el 50 %.

La expansión internacional de HONOR abarca múltiples regiones estratégicas con enfoques diferenciados. Mientras que en Europa, la compañía mantiene una posición entre los cinco principales fabricantes en mercados clave gracias a productos como el HONOR Magic V5, en Medio Oriente y África, registró su mayor motor de crecimiento durante 2025, con expansiones de hasta el 252%. Latinoamérica por su parte, se ha consolidado como el mercado de mayor volumen internacional para HONOR a nivel global, superando a otras regiones estratégicas para convertirse en uno de los principales bastiones de la marca fuera de China. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Los datos de Omdia revelan crecimientos exponenciales en mercados clave de Latinoamérica: Brasil lidera con un 478 % de crecimiento año contra año, seguido del Caribe con 122 %, Ecuador con 89 % y Centroamérica con 48 %. Estos resultados han permitido a HONOR alcanzar posiciones de liderazgo claras: actualmente ocupa el segundo lugar en Centroamérica con 20 % de participación de mercado y el tercer puesto en Perú con 21 % de participación.