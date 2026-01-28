Empresas & Management

HONOR tiene el 20 % de participación del mercado de smartphones en Centroamérica

La empresa se ha enfocado en ganar usuarios en el rango medio-premium, que se ubica entre los US$300 y US$499, donde actualmente se concentra el 23 % de sus envíos en mercados internacionales.

    HONOR es el fabricante de smartphones con mayor crecimiento en mercados internacionales durante 2025, con una expansión del 55 % en envíos. Foto de cortesía
2026-01-28

Por revistaeyn.com

HONOR es el fabricante de smartphones con mayor crecimiento en mercados internacionales durante 2025, con una expansión del 55 % en envíos durante los primeros tres trimestres del año pasado, revela un informe de Omdia.

A principios de 2021, los envíos en mercados internacionales representaban menos del 10 % del volumen global de la compañía, y para el tercer trimestre de 2025, esta cifra había aumentado a casi el 50 %.

La expansión internacional de HONOR abarca múltiples regiones estratégicas con enfoques diferenciados. Mientras que en Europa, la compañía mantiene una posición entre los cinco principales fabricantes en mercados clave gracias a productos como el HONOR Magic V5, en Medio Oriente y África, registró su mayor motor de crecimiento durante 2025, con expansiones de hasta el 252%.

Latinoamérica por su parte, se ha consolidado como el mercado de mayor volumen internacional para HONOR a nivel global, superando a otras regiones estratégicas para convertirse en uno de los principales bastiones de la marca fuera de China.

Los datos de Omdia revelan crecimientos exponenciales en mercados clave de Latinoamérica: Brasil lidera con un 478 % de crecimiento año contra año, seguido del Caribe con 122 %, Ecuador con 89 % y Centroamérica con 48 %.

Estos resultados han permitido a HONOR alcanzar posiciones de liderazgo claras: actualmente ocupa el segundo lugar en Centroamérica con 20 % de participación de mercado y el tercer puesto en Perú con 21 % de participación.

México, uno de los mercados más importantes en la región para la marca, mantiene 8 % de participación, lo que posiciona a HONOR como el quinto fabricante más relevante del país.

El secreto detrás del éxito de HONOR es una estrategia que, a diferencia de otros competidores centrados en aumentar su participación en la gama de precios de entrada, se ha enfocado en ganar usuarios en el rango medio-premium, que se ubica entre los US$300 y US$499, donde actualmente se concentra el 23 % de sus envíos en mercados internacionales, la proporción más alta entre los principales vendedores chinos, según el informe de Omdia.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

