Apple apuesta por el iPhone Fold

Por revistaeyn.com
La empresa Apple estaría dando más impulso a un nuevo iPhone plegable, dejando de lado su apuesta por el iPhone 18, para 2027.
Diversos rumores apuntan a que la compañía habría decidido colocar el iPhone Fold como prioridad frente al iPhone 18, concentrando su catálogo de 2026 en la gama más cara y dejando el modelo base para más adelante.
Fuentes del sector describen una estrategia en la que el foco se desplaza de la renovación anual de toda la familia a un mensaje muy claro: en 2026 el producto estrella sería un iPhone plegable de formato libro, acompañado únicamente por dos iPhone 18 de corte profesional.
Las dimensiones filtradas hablan de una pantalla exterior de algo más de 5 pulgadas (en torno a 5,3-5,5”) y un panel interno de unas 7,7-7,8 pulgadas, con una relación de aspecto más ancha de lo habitual, cercana a 4:3. La idea es ofrecer una experiencia de lectura, navegación y vídeo más parecida a la de un iPad mini que a la de los plegables estrechos que dominan hoy el mercado Android.
Según filtraciones recopiladas por medios asiáticos, Apple trabaja con un escenario en el que en la segunda mitad de 2026 solo veríamos tres iPhone de nueva generación: el plegable y dos versiones de gama alta de la familia iPhone 18, en la línea de los actuales modelos Pro. El clásico cuarteto con modelo base y variante más asequible se quedaría fuera del evento principal.