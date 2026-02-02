Apple apuesta por el iPhone Fold

Por revistaeyn.com

La empresa Apple estaría dando más impulso a un nuevo iPhone plegable, dejando de lado su apuesta por el iPhone 18, para 2027.

Diversos rumores apuntan a que la compañía habría decidido colocar el iPhone Fold como prioridad frente al iPhone 18, concentrando su catálogo de 2026 en la gama más cara y dejando el modelo base para más adelante.

Fuentes del sector describen una estrategia en la que el foco se desplaza de la renovación anual de toda la familia a un mensaje muy claro: en 2026 el producto estrella sería un iPhone plegable de formato libro, acompañado únicamente por dos iPhone 18 de corte profesional.