Approaching the Future: La reputación y los pilares de las empresas con futuro

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

En un contexto de inestabilidad geopolítica, polarización y crecientes riesgos ambientales y tecnológicos, la incertidumbre es ya un sentimiento generalizado. Ante esto, las empresas están evolucionando hacia modelos de gestión y liderazgo que generen confianza en sus grupos de interés, en los que la reputación corporativa y el riesgo reputacional son elementos clave.

Esto se desprende de la 9ª edición del informe Approaching the Future (ATF) 2024: Tendencias en Reputación y Gestión de Intangibles, elaborado por Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership en colaboración con CANVAS Estrategias Sostenibles y Global Alliance for Public Relations and Communication Management como worldwide partner.