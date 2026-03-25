Aristos Energy invierte US$44.8 millones en nuevo proyecto solar en El Salvador

Aristos Energy inauguró recientemente en El Salvador el nuevo proyecto solar Kinich Energy Olocuilta, ubicado en el cantón Jayuca, en el distrito de Olocuilta, La Paz Oeste.

Este proyecto fortalece la división energética de Grupo Aristos y cuenta con más de 66.000 paneles solares sobre piso y una capacidad instalada de 44 MWP.

La inversión del proyecto asciende a US$44.8 millones, generó más de 250 empleos directos en su desarrollo y cuenta con una generación estimada de 70.000 MWh al año, que equivale a la energía para abastecer a cerca de 23.300 hogares.

"Inversiones como estas muestran la confianza del sector empresarial y su apuesta por continuar impulsando el empleo, innovación y crecimiento sostenible e inclusivo en nuestro país", dijo María Luisa Hayem, ministra de Economía.