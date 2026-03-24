Innogen Delta I recibe US$2,5 millones para inversiones a startups en Centroamérica

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Innogen Delta I espera invertir en alrededor de 25 startups que desarrollan soluciones basadas en tecnología para abordar desafíos estructurales en sectores como agricultura, comercio digital, educación, el futuro del trabajo, entre otros.

Por revistaeyn.com BID Lab, el brazo de innovación y venture del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), anunció la aprobación de una inversión de hasta US$2,5 millones en Innogen Delta I, el primer fondo de capital emprendedor que destinará el 100% de sus inversiones a startups en Centroamérica, con un enfoque en El Salvador, Guatemala y Honduras. Innogen Delta I espera invertir en alrededor de 25 startups que desarrollan soluciones basadas en tecnología para abordar desafíos estructurales en sectores como agricultura, comercio digital, educación, el futuro del trabajo, servicios financieros digitales, salud y bienestar, seguros innovadores, logística, software como servicio empresarial (B2B SaaS, por sus siglas en inglés), entre otros.

El fondo promoverá una mayor diversificación del ecosistema de emprendimientos al destinar al menos el 25 % del capital invertido a startups lideradas por mujeres. Esta inversión estará acompañada por apoyo estratégico, asesoría de negocios, acceso a redes comerciales, expansión a nuevos mercados y futuras rondas de financiamiento. La operación incorpora de manera estratégica una participación significativa de capital doméstico de la región, destacando la presencia activa de varios family offices que aportan experiencia, visión de largo plazo y compromiso con el desarrollo regional.