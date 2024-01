Arturo Sagrera Palomo, el forjador del futuro de ADOC

Esta es una de las empresas más emblemáticas de la región centroamericana. No es una exageración decir que -literalmente-ha dejado huella en la vida de varias generaciones que han crecido con una marcade calzado creada en El Salvador , pero que lejos de sentirse extraña es abrazada como propia indistintamente de la nacionalidad del consumidor.

ADOC es un fenómeno en la región, el peso de la marca es tal que las tiendas de calzado dentro de su portafolio son reconocidas anclas de centros comerciales y su presencia -o no- es vista por terceros como factor de éxito para un desarrollo inmobiliario, una apreciación que calza perfectamente con la idea de su fundador, Roberto Palomo , quien en 1953 inició de cero un negocio al que nombró con una palabra del latín (Ad-hoc) que se traduce como “a propósito” y “a la medida”, algo que buscaba fuera la clave para conquistar a los consumidores, pero sobre todo símbolo de calidad.

Al cierre de 2023, Empresas ADOC administra260 tiendas en cinco formatos: ADOC,Par2, Hush Puppies, CAT y The North Face, 45 más de las que tenía a mediados de 2022, lo que demuestra el importante crecimiento que la empresa experimenta (del 20 % en unos 18 meses).

Sagrera destaca que su abuelo desarrolló una empresa de cero y que enfrentó la falta de un ecosistema propicio. En sus inicios, la fábrica producía 100 pares de zapatos al día, meta que logró pese a la falta de proveedores básicos para empujar un buen trabajo a nivel fabril. “Él tuvo que ir creando mucho de lo que hoy en día tenemos -o tuvimos-, la tenería, la planta de adhesivos, la planta de hule (...) fue creando todo esto por necesidad, porque no había de otra”, sintetiza.

En la actualidad el esquema de operación de ADOC sigue teniendo esa visión, pero en una década, el nuevo líder ha implementado una profunda transformación con la que se preparan para el futuro. Parte de esa gestión consistió en elevar el nivel y profesionalización de la empresa y aplicar un reenfoque del negocio.

“Con el crecimiento surgieron diferentes unidades de negocios y ese crecimiento básicamente nos creó, por decirlo así, una complejidad”, valora. Sagrera enumera que esto consistía en la parte comercial, la parte fabril, la presencia en cinco mercados, un portafolio multimarcas, un negocio de exportación y otra de producción de componentes.

“Era un negocio que tenía por diseño mucha complejidad, y eso en el tiempo es bien difícil manejarlo, entonces me he enfocado mucho en cómo simplificar el modelo, definiendo cuál es nuestro negocio core y lo que no es nuestro negocio core. En ese sentido, hemos ido ordenando, al punto de que ciertas unidades las hemos ido vendiendo o independizando de lo que es ADOC. En otras hicimos un proceso de cierre, para poder tener un norte muy claro y un enfoque definido”, detalla.

A partir de esta consideración, la empresa decidió abandonar el negocio de exportación (la fábrica Duramás) que vendió a uno de los accionistas (Jaime Roberto Palomo, miembro de la familia), el otro paso fue suprimir la plantade hule y optar por un abrazar un modelo de sourcing.

Estas decisiones derivaron en un enfoque más centrado en el área comercial, pero con acciones estratégicas en cuanto a procesos de manufactura. “Fuimos enfocándonos más, es decir, aunque el negocio nace como un negocio fabril, evoluciona a ser uno comercial. Hoy en día es un negocio principalmente comercial, con un brazo estratégico fabril, entonces en esa planificación que hicimos del negocio fabril, básicamente lo enfocamos a donde queríamos participar y a donde no, y dejar de ser una fábrica que hacía un poco de todo para todo el mundo”, resume Sagrera.

Ese reperfilamiento ha llevado a que un 10% del calzado que vende ADOC en la actualidad se fabrique localmente, contra un 90 %que se obtiene de otros proveedores.

“Adentro de ese mix estamos viendo siempre a dónde están las oportunidades para poder crecer aún más lo que estamos fabricando y comercializando internamente”, dice Sagrera, quien detalla que desarrollan estudios de mercado para ver hasta dónde pueden llegar, pero insiste en que la idea no es regresar a loque fue en su momento.

“Si queremos ser bien conscientes de la realidad de la industria, el retail es hiper competitivo, entonces la prioridad siempre es adónde podemos comprar el calzado con el mejor servicio, la mejor calidad y los mejores precios. Adentro de esa evaluación vamos tomando decisiones y puede variar en el tiempo, pero ahorita sí, estamos ya logrando hacer muy buenas colecciones internamente, que es lo que cubre ese 10 %, nos da mayor velocidad, sobre todo para poder responder al mercado, pero sí es un segmento más pequeño”, sentencia.