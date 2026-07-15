Costa Rica y Luxemburgo lanzan programa de cooperación para impulsar desarrollo sostenible

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Según explicaron las autoridades, COOPERA se configura como una plataforma que articula actores clave y moviliza recursos mediante el fondo concursable, un mecanismo financiero que permite a actores públicos y privados postular e implementar proyectos innovadores de cooperación triangular.

Por Agencia EFE El Gobierno de Costa Rica y Luxemburgo anunciaron el lanzamiento del programa 'Apoyo a la Cooperación Sur-Sur y Triangular en Costa Rica' (COOPERA), que busca impulsar el desarrollo sostenible y la equidad social en la región con un fondo superior a los US$6,5 millones. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica costarricense indicó en comunicado de prensa que la alianza estratégica binacional busca consolidar a Costa Rica como el principal referente de la Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, y al mismo tiempo, promover alianzas estratégicas bajo la premisa de una cooperación multiactor, multinivel y multisectorial.

"Con este mecanismo, Costa Rica asume un rol dual en igualdad de condiciones. Ya no actuamos exclusivamente como un país receptor, sino que nos consolidamos como un socio estratégico que aporta soluciones y comparte sus casos de éxito para que toda la región avance unida", afirmó la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Carla Morales. Según explicaron las autoridades, COOPERA se configura como una plataforma que articula actores clave y moviliza recursos mediante tres componentes estratégicos: El primero de ellos; el fondo concursable, un mecanismo financiero que permite a actores públicos y privados postular e implementar proyectos innovadores de cooperación triangular. El segundo la cooperación sur-sur, basado en un intercambio directo de conocimientos, transferencia tecnológica y buenas prácticas entre Costa Rica y los demás países del continente; y el tercero, una alianza estratégica con el Caribe que busca el fortalecimiento de relaciones técnicas con las naciones caribeñas, generando impacto en zonas de mayor vulnerabilidad.