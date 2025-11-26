Gen Z y Millennials redefinen cómo compran y marcas deben seguirles el pulso

Por revistaeyn.com

La Generación Z y los Millennials ya representan más del 60 % del gasto global y están transformando el comercio minorista. ¿Cómo conquistarlos? Las marcas ya apuestan por el retailtainment: experiencias inmersivas, phygital y emocionales que combinan tecnología, narrativa y comunidad.

El denominador común: participación activa, emoción y conexión. Ya no basta con vender; hay que inspirar.

El sociólogo George Ritzer definió el retailtainment como “el uso del sonido, la ambientación, la emoción y la actividad para despertar el interés del cliente y ponerlo en el ánimo de comprar”.

Estas estrategias logran resultados concretos: los clientes que participan activamente permanecen un 40 % más de tiempo en la tienda y tienen un 30 % más de probabilidades de volver, según estudios de mercado. Además, no solo entretienen: aumentan el tiempo de permanencia, impulsan la fidelización y fomentan la conversación en redes sociales, creando vínculos emocionales que transforman al cliente en embajador de marca.