BCIE desembolsa US$40M para financiamiento del sector productivo de Panamá

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) formalizó la ampliación de una Línea Global de Crédito (LGC) por US$58 millones otorgada al Banco Internacional de Costa Rica, S.A. (BICSA), fortaleciendo el acceso a financiamiento para el sector productivo de Panamá.

Para asegurar un impacto inmediato en la economía panameña, el BCIE ejecutó un primer desembolso por US$40 millones, poniendo estos recursos a disposición de empresas que impulsan sectores clave como comercio, manufactura, almacenamiento y transporte.

Estos recursos permitirán fortalecer estructuras de capital, impulsar inversiones estratégicas y acompañar el crecimiento de más de 29 empresas, contribuyendo a la generación de empleo, la competitividad y el desarrollo productivo del país.