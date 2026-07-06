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BCIE desembolsa US$40M para financiamiento del sector productivo de Panamá

Para asegurar un impacto inmediato en la economía panameña, el BCIE ejecutó un primer desembolso por US$40 millones, poniendo estos recursos a disposición de empresas que impulsan sectores clave como comercio, manufactura, almacenamiento y transporte.

  • BCIE desembolsa US$40M para financiamiento del sector productivo de Panamá

    Estos recursos permitirán fortalecer estructuras de capital, impulsar inversiones estratégicas y acompañar el crecimiento de más de 29 empresas. Foto de cortesía
2026-07-06

Por revistaeyn.com

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) formalizó la ampliación de una Línea Global de Crédito (LGC) por US$58 millones otorgada al Banco Internacional de Costa Rica, S.A. (BICSA), fortaleciendo el acceso a financiamiento para el sector productivo de Panamá.

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Para asegurar un impacto inmediato en la economía panameña, el BCIE ejecutó un primer desembolso por US$40 millones, poniendo estos recursos a disposición de empresas que impulsan sectores clave como comercio, manufactura, almacenamiento y transporte.

Estos recursos permitirán fortalecer estructuras de capital, impulsar inversiones estratégicas y acompañar el crecimiento de más de 29 empresas, contribuyendo a la generación de empleo, la competitividad y el desarrollo productivo del país.

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