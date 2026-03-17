Grupo Natura revierte pérdidas y gana US$88 millones en 2025

POR EFE

El Grupo brasileño Natura informó este lunes que en 2025 obtuvo un beneficio de 463 millones de reales (88 millones de dólares) en sus operaciones continuadas, frente a las pérdidas por 644 millones de reales (123 millones de dólares) de 2024.

Solo entre octubre y diciembre el fabricante de cosméticos tuvo ganancias por 186 millones de reales (35,6 millones de dólares) en sus operaciones continuadas, frente a las pérdidas por 227 millones de reales (43 millones de dólares) en el mismo período del año anterior.

De acuerdo con el balance anual de resultados enviado al mercado, la compañía concluyó en 2025 un proceso de simplificación estratégica, con la venta de operaciones internacionales de Avon y la integración de Natura y Avon en México y Argentina.