Un avión de BermudAir comienza a rodar tras un empuje desde su puerta de embarque en el aeropuerto BWI Thurgood Marshall. "Damos la bienvenida a la última expansión de BermudAir, que pone de manifiesto la fortaleza de nuestro mercado y el interés por las opciones de viaje internacional de la región Washington-Baltimore", dijo Shannetta Griffin, directora ejecutiva/directora ejecutiva del aeropuerto BWI Thurgood Marshall.

BermudAir anunció una ampliación del horario para 2027, incluyendo un nuevo servicio internacional en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington (BWI Marshall). La aerolínea lanzará vuelos directos a San Salvador, El Salvador, el 4 de junio, con servicio continuado hacia la Ciudad de Guatemala, Guatemala.

El nuevo servicio de BermudAir representa una importante expansión del servicio aéreo internacional en BWI Marshall, conectando la región con un mercado poco atendido donde se ha demostrado la demanda de opciones de transporte aéreo convenientes. La nueva ruta amplía aún más la creciente red de BermudAir en BWI Marshall.

"2027 representa un nuevo capítulo emocionante para BermudAir", dijo Adam Scott, fundador y CEO de la aerolínea. "Estamos llevando nuestra marca distintiva de viajes de ocio premium a más ciudades y abriendo más oportunidades para que los viajeros experimenten Bermudas, el Caribe y Centroamérica."

El servicio BermudAir conectará Maryland y la región con Centroamérica y ofrecerá a los viajeros opciones adicionales de viaje internacional. Actualmente, el nuevo servicio está programado para hasta dos veces por semana, del 4 de junio al 7 de septiembre de 2027.

El Aeropuerto BWI Marshall sirve como un centro de viajes vital para Maryland y la región de la Capital Nacional, conectando a más de 25 millones de viajeros anuales con destinos de todo el mundo.



El aeropuerto ofrece aproximadamente 300 salidas diarias sin escalas a unos 90 destinos nacionales e internacionales. BWI Marshall fue reconocido recientemente como uno de los mejores aeropuertos de EE. UU. en la lista de los Mejores Aeropuertos del Mundo, elaborada por TIME y Statista.