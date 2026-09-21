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Copa es reelegida como la mejor aerolínea de Centroamérica y el Caribe

Skytrax es una organización internacional especializada en la calificación del transporte aéreo y los World Airline Awards 2026 fueron entregados en una ceremonia celebrada el pasado 18 de septiembre en Londres (Reino Unido).

Por Agencia EFE Copa Airlines fue galardonada por undécima vez como la "Mejor Aerolínea de Centroamérica y el Caribe" en los premios World Airline Awards 2026, organizados por Skytrax, informó la empresa panameña. Skytrax es una organización internacional especializada en la calificación del transporte aéreo y los World Airline Awards 2026 fueron entregados en una ceremonia celebrada el pasado 18 de septiembre en Londres (Reino Unido).

Este galardón fue creado en 1999 para ofrecer un estudio de satisfacción de clientes con alcance global, ya que los viajeros de todo el mundo votan para determinar a los ganadores. "Recibir este reconocimiento nos llena de orgullo porque refleja la confianza de nuestros pasajeros y el compromiso de todo nuestro equipo con brindar una experiencia de viaje segura, puntual y de clase mundial", dijo el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron. "Este logro es resultado de la dedicación, el profesionalismo y la calidez que nuestros colaboradores demuestran cada día, tanto en tierra como a bordo. Agradezco a cada integrante de Copa Airlines por hacer posible que Panamá siga conectando a las Américas y volando alto", agregó Heilbron. Por su parte, el CEO de Skytrax, Edward Plaisted, felicitó a Copa Airlines por este reconocimiento y destacó su servicio a ochenta destinos en América del Norte, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, "así como los altos estándares y la calidad del servicio que la han convertido en una de las aerolíneas más respetadas de la región".