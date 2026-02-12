Centroamérica & Mundo

BID prestará US$1.300 millones a El Salvador para invertir en vivienda y turismo

El BID otorgó a El Salvador "varios" préstamos en 2025 para financiar diversos proyectos enfocados en salud, infraestructura, tecnología y para apoyar la sostenibilidad macroeconómica y fiscal del país.

Por Agencia EFE El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) brindará un apoyo económico a El Salvador a través de un préstamo por US$1.300 millones para financiar proyectos relacionados con vivienda y turismo, según informó el presidente de esta institución financiera, Ilan Goldfajn. Goldfajn compartió unas fotografías donde se le ve reunido con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en la Casa Presidencial en San Salvador, y en su mensaje en X apuntó haber tenido una "muy buena reunión con el presidente @nayibbukele para seguir fortaleciendo la alianza entre El Salvador y el Grupo BID".

Señaló que conversaron "sobre los avances de El Salvador CRECE, un programa de apoyo al crecimiento de El Salvador, a través del BID y de BID Invest, en sectores como vivienda y turismo, entre otros, y el apoyo del Grupo BID de US$1.300 millones al país en 2026". "Seguimos apoyando a El Salvador para consolidar el crecimiento, generar empleo y continuar a mejorar la vida de los salvadoreños", agregó el presidente del BID. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Ante el anuncio de Goldfajn, el presidente Bukele publicó en X: "$1,300 millones más para vivienda, turismo, salud y educación".