Nicaragua recibió US$341,8 millones en flujos netos de IED en el tercer trimestre de 2025

Monto de flujo de inversión extranjera directa neta a Nicaragua es superior en un 43 % a los US$238,0 millones recibidos en el tercer trimestre de 2024.

2026-01-27

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

Entre los movimientos de las cuentas de capital y financiera, se registró un ingreso bruto de inversión extranjera directa (IED) a Nicaragua de US$616,2 millones en el tercer trimestre de 2025.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) reporta en términos de flujos netos de 2025 correspondieron a US$341,8 millones (superior en un 43 % a los US$238,0 millones recibidos en el tercer trimestre de 2024); de manera que, al tercer trimestre del año pasado, el ingreso bruto de IED ascendió a US$2.270,6 millones (levemente superior a los US$ 2.260,8 millones al tercer trimestre de 2024) y los flujos netos en US$1.220,7 millones (19 % superiores a los US$ 1,027.2 millones del tercer trimestre de 2024).

Cabe recordar que en el primer semestre del 2025, el ingreso bruto de IED a Nicaragua ascendió a US$1.427,9 millones (menores a los US$1.696,6 millones en primer semestre de 2024). Por su parte, el flujo neto de IED fue de US$818.7 millones, mayor en 3,7 % (US$29.5 millones) respecto a igual período de 2024 (US$789,2 millones).

El ingreso bruto de IED representó el 13,7 % del producto interno bruto (PIB) (17.7 % en primer semestre de 2024); mientras que el flujo neto representó 7,8 % del PIB (8,2 % en primer semestre de 2024), informó el BCN.

Las actividades económicas con mayor captación de flujos netos de IED en Nicaragua en el segundo trimestre de 2025 fueron: energía y minas al captar US$266.5 millones (32,6 % del total), intermediación financiera con US$231.9 millones (28,3 % del total), industria manufacturera con US$186,4 millones (22,8 % del total), y comercio y servicios que registró flujos netos de US$130.7 millones (16 % del total).

Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

