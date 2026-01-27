Nicaragua recibió US$341,8 millones en flujos netos de IED en el tercer trimestre de 2025

Entre los movimientos de las cuentas de capital y financiera, se registró un ingreso bruto de inversión extranjera directa (IED) a Nicaragua de US$616,2 millones en el tercer trimestre de 2025.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) reporta en términos de flujos netos de 2025 correspondieron a US$341,8 millones (superior en un 43 % a los US$238,0 millones recibidos en el tercer trimestre de 2024); de manera que, al tercer trimestre del año pasado, el ingreso bruto de IED ascendió a US$2.270,6 millones (levemente superior a los US$ 2.260,8 millones al tercer trimestre de 2024) y los flujos netos en US$1.220,7 millones (19 % superiores a los US$ 1,027.2 millones del tercer trimestre de 2024).

Cabe recordar que en el primer semestre del 2025, el ingreso bruto de IED a Nicaragua ascendió a US$1.427,9 millones (menores a los US$1.696,6 millones en primer semestre de 2024). Por su parte, el flujo neto de IED fue de US$818.7 millones, mayor en 3,7 % (US$29.5 millones) respecto a igual período de 2024 (US$789,2 millones).